Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее проводить саммит «Россия — Африка» регулярно, каждые три года. Об этом он заявил во время заседания данного саммита.

Kremlin.ru На пленарном заседании саммита Россия – Африка

«Мне кажется, что эта идея неплохая, и мы ее, конечно, поддерживаем», — сказал Путин.

Также российский лидер отметил, что в комплексном взаимодействии между Россией и странами Африки заинтересованы все участники саммита. Кроме того, Владимир Путин предложил проводить ежегодные консультации на уровне глав министерств иностранных дел.

Как передавало ИА REGNUM, на саммит «Россия — Африка» в Сочи прибыли делегации 54 и руководство 43 государств Африки. Директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский ранее заявил, что в некоторых государствах ревниво сморят на развитие отношений России с Африканским континентом и пытаются этому помешать.