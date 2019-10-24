Шанхай, Китай, 24 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Национальный выставочный и конференц-центр Шанхая, являющийся главной площадкой проведения предстоящей Китайской международной импортной выставки (CIIE), будет полностью покрыт сетями связи пятого поколения 5G, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Kārlis Dambrāns Технология 5G

Сеть 5G была реализована в тестовом режиме во время первой выставки, прошедшей в 2018 году. Эти наработки послужили фундаментам для проведения полноценной инфраструктуры связи пятого поколения. Интеграция 5G с беспроводные камерами, навигацией с дополненной реальностью, системами потоковой трансляции видео в высоком разрешении и прочими технологиями выставки является одной из задач, которые стоят перед организаторами.

Один из трех крупнейших операторов мобильной связи в Китае компания China Unicom разместила 1553 точки доступа к сетям 5G на площадках предстоящего форума. Кроме того, были развёрнуты 15 базовых станций вокруг выставочных площадей и транспортных хабов.