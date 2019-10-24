Обеды в детсадах и школах России: проблемы детского питания — трансляция
Сегодня, 24 октября, Госдума обсудит законопроект об особенностях детского питания, а также об обязанности обеспечивать школьников горячим питанием. Законопроект направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также законодательное определение и закрепление принципов здорового питания, в том числе организации питания детей, и формирует законодательную базу реализации принятой правительством РФ Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года.
Читайте также: Еда в школе и дома: Госдума меняет требования к детскому питанию
Обеспечение питанием школ Нижнего Новгорода сопряженно уже несколько лет со скандалами. Антимонопольную службу не устраивала схема подбора поставщика — контракты в основном получало муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ). В ноябре 2018 года городские власти «сдались» и провели конкурс по отбору поставщика питания для 143 школ. Победителем стал всё тот же ЕЦМЗ. ФАС не согласилась с результатами и потребовала аннулировать итоги, усмотрев нарушения в ходе проведения конкурса. Спор продолжился в суде. Но на сегодня ЕЦМЗ продолжает кормить школьников, а объём претензий к муниципальной компании растёт.
Как бизнесмены «делили» нижегородских школьников: интрига тендера
Законодатель вводит новые понятия «горячее питание в организованных коллективах», «здоровое питание», определяются «принципы здорового питания», «сортность», «товаросопроводительные документы», «физиологическая потребность в пищевых продуктах». Законодательно закрепляются введенные Стратегией понятия «аутентичность», «безопасность пищевой продукции», «потребительские свойства пищевой продукции». Уточняются понятия «пищевые продукты (пищевая продукция)», «качество пищевой продукции», «пищевая ценность пищевой продукции», «технические документы».
Законопроектом устанавливаются более жесткие требования к обращению (обороту) пищевых продуктов, материалов и изделий, их соответствию требованиям нормативных документов. Уточняются полномочия Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Конкретизируются нормы государственного регулирования в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в части требований к пищевым продуктам, материалам и изделиям, оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции, материалов, изделий и процессов их производства (изготовления).
В Татарии в октябре 2019 года произошел громкий скандал. Сыр, которым кормили детей, оказался фальсификатом. Более того, компания, которая была указана его производителем, в природе не существовала.
Детей в Татарии кормили фальсификатом от несуществующего производителя
Законопроектом устанавливается, что пищевая продукция для детского питания предназначена для питания детей в возрасте до 18 лет.
В соответствии с нормативными документами при изготовлении пищевой продукции для детского питания устанавливается запрет на использование продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), генно-модифицированных (ГМО) (генно-инженерных, трансгенных) организмов, отдельных видов лекарственных средств и пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья ребенка веществ и соединений.
Депутаты Локтевского районного и Горняцкого городского советов обратились к депутатам Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) и лично спикеру Александру Романенко с просьбой предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение компенсаций за школьное питание детям из малообеспеченных многодетных семей. В этом воззвании поясняется, что нынешняя сумма компенсации составляет всего 4 рубля 85 копеек.
«Когда одни дети принимают пищу, малообеспеченные этой возможности не имеют. Президент Владимир Путин декларирует, что впервые за многие годы профицит бюджета в стране огромный. Так почему же наши дети получают в сутки на питание 4,85 рублей, а, к примеру, содержание находящихся в ИВС отдела полиции получают питание на 180 рублей в день, а собаки, которые их охраняют — на 80 рублей?» — говорится в обращении.
Читайте также: На Алтае школьники из бедных семей питаются хуже, чем полицейские собаки
Питание детей дошкольного и школьного возраста в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха и оздоровления детей, а также в иных случаях, установленных законодательством, организуется указанными организациями «непосредственно в формах горячего питания и дополнительного питания с учетом норм обеспечения детским питанием, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации», следует из текста поправок.
Отдельно устанавливается, что «качественное, безопасное и здоровое питание в организованном детском коллективе обеспечивается в соответствии с принципами здорового питания».
Согласно законопроекту, школы обязаны обеспечить обучающихся бесплатным одноразовым горячим питанием, предусматривающим наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка.
Регионы на свое усмотрение получают возможность кормить детей сверх нормативов.
«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации могут обеспечивать питанием детей, в том числе нуждающихся в диетическом питании, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в размере выше норм», — говорится в документе.
Законопроектом вводится новая глава «Особенности качественного, безопасного и здорового питания отдельных категорий граждан», определяющая организацию питания пациентов медицинских организаций (больниц) с учетом принципов лечебного питания.
Также устанавливаются особенности организации питания в организациях стационарного социального обслуживания, а также особенности организации питания работников, занятых на работах с вредными условиями труда.
Детские сады в десятках населённых пунктов Алтайского края с 1 сентября 2019 года вынужденно повысили родительскую плату. Проблема в том, что денег перестало хватать на полноценное питание, поварам приходилось подбирать продукты подешевле и менее качественные. Это обстоятельство стало предметом проверок Роспотребнадзора, специалисты которого выявили нарушения в более чем половине из 67 проверенных детских садов.
Читайте также: Вынужденная необходимость: алтайские детсады подняли родительскую плату
В Татарии вопрос льгот для школьников при организации питания является вопросом местного уровня — каждый муниципалитет сам определяет порядок. В Альметьевске в сентябре 2019 года это обернулось тем, что дочь военного ветерана лишили бесплатных обедов в школе.
А в Казани в этом учебном году решено сменить формат школьного питания, запустив школьные «рестораны».
Реализация норм данного законопроекта потребует выделения около 20 млрд рублей.
Сейчас обеспечение питанием обучающихся происходит за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (основная часть школ России находится в ведении муниципалитетов) и осуществляется органами местного самоуправления.
В Госдуме настаивают при подготовке законопроекта ко второму чтению дополнительно проработать механизмы доведения средств до муниципальных общеобразовательных организаций.
В Татарии в рамках республиканской информационной платформы госуслуг родители школьников могут оценить качество питания своих детей, а также подать жалобу, если усмотрели недостатки в этой сфере.
В середине октября в Пермском крае случай в школьной столовой в селе Фролы, когда детей чуть не накормили супом с жуками, вызвал широкий резонанс.
Читайте также: Суп с жуками: в Прикамье нашли насекомых в продуктах школьного поставщика
Законопроект о горячем питании в начальных классах школ не имеет пока финансового обеспечения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Как мы помним вчера, когда этот вопрос был задан главе Минфина Антону Силуанову относительно субсидирования, он попросил дополнительно время для консультаций. Мы понимаем, что пустые, финансово не подкрепленные законы принимать нельзя, идет бюджетный процесс, полагаем, что во втором чтении соответствующие бюджетные средства в обязательном порядке должны быть предусмотрены», — заявил Нилов.
Читайте также: На закон о детском питании пока 20 млрд рублей Минфин пока не нашел
В Нижнем Новгороде в новом учебном году решили сменить схему финансирования льготных школьных обедов и перечислять деньги напрямую родителям, минуя поставщика — муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа», к которому неоднократно высказывались претензии. Общая сумма расходов на это составит 13,5 млн рублей.
В Нижнем Новгороде кардинально меняют схему: питание школьников
Невозможностью сдерживать цены на детские обеды пояснили муниципалитеты в Иркутской области значительное (сразу на 50 процентов) повышение родительской платы за пребывание ребёнка в детском саду. Это обстоятельство особенно больно ударило по малообеспеченным многодетным семьям. Некоторые вынуждены были отказаться от услуг заведений дошкольного образования, а некоторые, «самые отчаянные», вышли на пикет.
Читайте также: В Приангарье вышли на пикет родители воспитанников детских садов
Пока депутаты думают и решают, некоторые школьники предпочитают покупать еду в магазинах. Пирожки, булочки… Вкус и качество школьной еды им не нравится.
Также периодически возникают скандалы с разделением детей на тех, кто оплатил обеды, и на тех, кто этого не сделал. В школьных столовых их рассаживают за разные столы с разным меню. Один из последних случаев ранее был зафиксирован в Челябинской области.
Весной 2019 года казанские чиновники по поручению мэра Ильсура Метшина провели эксперимент — они неожиданно и без предупреждения посещали школьные столовые, где пробовали блюда, предлагаемые школьникам.
Градоначальник на одном из совещаний заявил, что «весь май с понедельника по субботу будем обедать в школах, чтобы «поставить диагноз» школьному питанию».
В середине мая подвели промежуточные итоги «рейдов». По их результатам было принято решение закупить для школьных столовых новое оборудование на 45 млн рублей и недостающую посуду на 11 млн рублей.
«Среди основных замечаний к обедам по системе «ланч-бокс» наиболее часто встречались: холодная еда, невкусные фрикадельки, жесткая говядина, твердые невкусные котлеты. Из замечаний к школам с заготовочными столовыми: невкусный, жесткий плов, невкусные котлеты и другое. В школах с заготовочной системой питания оценки оказались выше, большинство обедов оценивались как «хорошие» и «отличные». В целом твердая оценка «5» выставлена 76 учреждениям, еще 67 получили оценку от 4,1 до 4,9 балла», — резюмировал глава аппарата исполкома Евгений Варакин, добавив тогда, что к 23 школам есть серьёзные замечания.
В школах Екатеринбурга прокатилась волна массовых отравлений. Питание детей там обеспечивало муниципальное предприятие «Золушка».
Об этом: Массовое отравление школьников? В Екатеринбурге проверяют ещё одну школу
В 2018 году ЕМУП «Золушка» было отстранено от организации школьного питания детей.
В Петербурге расширят контроль за качеством и организацией школьного питания со стороны родителей учащихся, обещают в Смольном.
Читайте подробнее: Родители школьников в Петербурге будут контролировать качество питания
Весной 2019 года, проверив качество и безопасность питания детей в учебных заведениях Чкаловского района Нижегородской области, прокуратура обнаружила многочисленные нарушения, включая то, что «использовались запрещённые продукты». В числе последних оказался биойогурт на базе растительных жиров, вафли с жировой начинкой со вкусом топленого молока. Помимо этого, в детских учреждениях не соблюдали условия хранения и реализации охлаждённого мяса и пастеризованного молока, не было контроля температурного режима для быстропортящихся продуктов.
«Использовались запрещённые продукты»: о питании маленьких нижегородцев
Читинская школа №11 (Забайкальский край) вошла в пятёрку лучших в России по проектам системы организации питания учеников. По словам главы городского комитета образования Оксаны Кирик, на конкурс было представлено 447 проектов по питанию, от Читы участвовали пять школ.
КПРФ поддерживает законопроект о принципах здорового питания и гарантировании горячего питания для школьников начальных классов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил депутат Госдумы Николай Осадчий (КПРФ). Однако коммунисты настаивают на поправках.
«В этом законе надо четче прописать три позиции. Мы должны добиться, чтобы распространить принцип горячего питания не только на начальные классы, но и на всех школьников», — сказал Осадчий.
Подробности в материале: Закон о горячем питании следует распространить на всех школьников — КПРФ
В Екатеринбурге депутат городской думы Елена Дерягина («Единая Россия») раскритиковала качество школьного питания.
«Хватит травить детей! У нас уже вся страна обкакалась за счёт тех продуктов, которые идут на школьное питание», — заявила депутат в апреле 2019 года.
Елена Дерягина предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову («Единая Россия») принять отдельный закон, который бы не давал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ. Крашенинников сказал, что пока в федеральный закон о госзакупках уже планируется внести изменения по закупкам школьных продуктов.
Об этом: На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания
В феврале 2019 года Дерягина оказалась в центре скандала. Поводом стало её заявление о необходимости отменить в школах бесплатное питание.
Свердловской области стоит прекратить субсидировать бесплатное питание для школьников первых-четвёртых классов в Екатеринбурге. К этому призвала депутат городской думы Елена Дерягина на заседании комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.
Благодаря отмене субсидирования бюджет Свердловской области сможет сэкономить до 1 млрд рублей, который сейчас тратится на обеспечение бесплатного питания, считает парламентарий. В других регионах субсидии либо не распостраняются на всех детей, либо существенно меньше среднеуральских, сказала депутат
«Такого, чтобы кормили весь класс, — нигде нет. Детей-инвалидов и детей из многодетных семей кормят два раза в день. Помощь нужно оказывать адресно», — призвала Дерягина.
Подробно: Бесплатное питание в младших классах школ Екатеринбурга предлагают отменить
Кроме того, даже дети, на которых готовят еду в столовых, приносят еду с собой, из-за чего столовые вынуждены выкидывать часть продуктов. В этом виноваты и среднеуральские СМИ, считает депутат:
«Рост горячего питания не увеличился, потому что СМИ сделали своё дело», — считает Дерягина.
В одной из школ Екатеринбурга родители массово отказались от питания в школьной столовой из-за «вброса» о гнилых овощах, которыми якобы кормили детей, напомнила екатеринбургский депутат.
С начала 2019 года в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга было зафиксировано восемь очагов кишечных инфекций. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова на совещании в городском комитете по образованию.
Об этом: В школах и детсадах Петербурга нашли восемь очагов кишечных инфекций
Нарушения норм организации питания, его качества и безопасности были выявлены в 71 детском саду и школе Дагестана в сентябре 2019 года. По итогам проверок на учреждения наложены штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей.
Чаще всего, как отметили в управления Роспотребнадзора по республике, нарушения связаны с приготовлением пищи, закупкой, доставкой и хранением продуктов, а также отсутствием документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Подробнее об этом: Некачественное питание выявлено в 70 детских садах и школах Дагестана
С 1 сентября 2019 года во всех общеобразовательных организациях Адыгеи за счет регионального бюджета будет организовано горячее питание. Об этом в преддверии Дня знаний сообщали в министерства труда и социального развития республики.
Читайте также: Власти Адыгеи помогли нуждающимся семьям собрать детей в школу
В Чебоксарах в 2019 году на модернизацию пищеблоков детских садов было выделено 20,4 млн рублей из республиканского и местного бюджетов. В 12 детсадов уже получили модернизированное кухонное оборудование, до конца года будут переоснащены ещё 103 дошкольных учреждения.
Читайте подробнее: Детсады в Чебоксарах переходят на новые технологии питания
В Урмарском районе Чувашии в апреле 2019 года на 90 суток из-за нарушений санитарного законодательства закрывали школу в селе Арабоси. В ходе проверок было установлено, что продукты питания были без товаросопроводительной документации, обед по набору блюд не соответствовал требованиям: включалось только второе или только первое блюдо, в меню отсутствуют сладкие блюда, салаты.
Подробнее: Сельскую школу закрыли в Чувашии из-за чёрной плесени
В свердловском Ивделе оштрафован бизнесмен, который поставляет горячее питание в школы. При организации питания в образовательных учреждениях найдены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Подробности в материале: На Урале бизнесмен оштрафован за плохую школьную еду
В Чувашии в мае 2019 года был разработан план мероприятий для школ «по профилактике избыточной массы тела и снижению заболеваемости ожирением» среди детей и молодёжи. В частности, министерствам образования и здравоохранения, а также муниципалитетам поручена разработка сбалансированного и полноценного питания детей в школах и лагерях: речь идёт о наборах «продуктов и меню горячих завтраков и обедов для питания детей» в школах и лагеря, новых методиках организации питания («шведский стол», «экспресс-завтраки», «щадящее диетическое питание», «витаминный стол»), диетическом меню для детей «с избыточной массой тела».
Подробнее: Склонных к ожирению детей в чувашских школах могут посадить на диету
Ранее в Чувашии подвели итоги проведения проверок организации и качества питания в школах, детсадах, медицинских и социальных учреждениях. В прокуратуре республики констатировали, что число нарушений растёт: если в 2018 году выявлено 577, то с начала 2019 года — 490.
Нарушения касались как организации питания, так и качества продуктов питания. К примеру, в двух учреждениях Чебоксар выявлены «факты ухода от конкурентных способов определения исполнителя работ по поставке продуктов питания». В прокуратуре поясняют, что должны были определить поставщиков через торги, но «фактически торги не объявляли, заключали контракты с одним поставщиком». В начальной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1, по данным надзорного ведомства, в 2018 году таких договоров было заключено 14 на общую сумму более 3 млн рублей, в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — четыре договора на общую сумму около 900 тыс. рублей.
Подробнее: Закупки без торгов, запрещённая сгущёнка: как кормят в школах Чувашии
В Чувашии горячим питанием охвачены 97,3% школьников. 94,2% столовых школ построены по типовым проектам, из них 60,6% имеют минимальный набор помещений, позволяющий работать на полуфабрикатах высокой степени готовности. На сырье работают 95,4% столовых, 4% — на полуфабрикатах, в трёх учреждениях организованы буфеты-раздаточные.
В 2018 году в Чувашии в ходе прокурорских проверок в 12 районах и трёх городах в большинстве проверенных учреждениях выявлены нарушения санитарных требований при функционировании столовых.
В чувашской Шумерле в школе №6 ранее прокурорскими работниками зарегистрированы факты уменьшения порций блюд, замена молочных продуктов сгущёнкой.
В Чувашии по итогам проверок организации питания в школах к дисциплинарной ответственности за год привлечены 15 должностных лиц, возбуждено 156 дел об административных правонарушениях, объявлено четыре предостережения.
В Новгородской области дошкольники обеспечены горячим питанием на 100%, учащиеся школ — на 93%. Региональное управление Роспотребнадзора проверило 16 школ и детских садов — есть нарушения.
Читайте подробнее: В Новгородской области горячим питанием обеспечили 93% школьников
Охват горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Тувы составляет 86%, доля охвата детей начальных классов — 84,2%.
По данным управления Роспотребнадзора по Новгородской области, в прошлом учебном году в регионе полноценным горячим питанием были охвачены только 93% школьников. При этом охват питанием учащихся 1−4 классов составляет 94%, 5−11 классов — 92%. В начале нового учебного года ситуация остаётся прежней.
Исследование проб пищевых продуктов в новгородских школах и детских садах показало такой результат: 7% проб не соответствовали нормативам по санитарно-химическим, 4,6% — по микробиологическим показателям, 12,4% готовых блюд не соответствовали нормам по калорийности.
В 2018 году сотрудники Роспотребнадзора взяли пробу молока в одном из детсадов города Канска (Красноярский край) и нашли в нём кишечную палочку. Содержание белка оказалось меньше заявленного, а жира — больше. Специалисты сделали вывод, что молоко является фальсифицированным, некачественным и опасным для здоровья.
Об этом: Молоко с кишечной палочкой: следователи проверят, чем кормят детей в Канске
В Томской области в текущем году Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний занялся проверкой качества продуктов питания в школах. Исследование охватит 12 школ Томска, Томского и Шегарского районов. Также проверки пройдут в детсадах, учреждениях здравоохранения и социальной сферы. Всего запланировано провести 715 испытаний, взять 260 образцов.
Подробнее: В томских школах будут искать вредные продукты питания
В школах Красноярска средняя стоимость завтрака и обеда в 2019 году составила 70 и 100 рублей соответственно, оставшись на уровне 2018 года. Об этом сообщили в администрации Красноярска. При этом замруководителя департамента социального развития мэрии Антонина Герасимова заверила, что стоимость питания не увеличится.
Об этом: В Красноярске назвали среднюю стоимость школьного обеда
Кадетам в Красноярском крае выдали сушки с червями. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» в сентябре 2019 года написал депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин («Единая Россия»). По словам парламентария, 12 сентября к нему обратилась знакомая, рассказавшая о ситуации в Железногорском кадетском корпусе. Родители кадетов рассказали, что «порции питания не соответствуют норме, горячее не докладывают, вместо заявленных в меню блюд дают совершенно другие».
«Последней каплей терпения стали черви, обнаруженные в сушках», — подчеркнул депутат.
Подробнее: Красноярским кадетам выдали сушки с червями
В Пскове общественная проверка в городских школах в апреле 2019 года подтвердила факты наличия разного меню — в зависимости от того, оплачено ли питание родителями школьника.
«В меню для малоимущих снижена калорийность, чаще всего за счёт веса порции или выбора блюд. Чтобы лучше понимать ситуацию: одним детям на обед предложено жаркое, а другим — пшённая каша. Обед за счёт бюджета стоит 35 рублей, а оплаченный родителями — 55−70. Сидя за одним столом, учащиеся нередко получают разную еду», — заявляла депутат Елена Полонская, которая сейчас исполняет обязанности главы Пскова.
Власти Пскова были обеспокоены тем, что дети из малоимущих семей вообще отказывались от питания в школах, чтобы не подчёркивать свой статус.
Читайте подробности: В школах Пскова подтверждены факты разного меню — для бедных и богатых
Горячим питанием в Республике Алтай охвачено 96% учащихся школ. Вместе с тем в шести школах горячих обедов нет вообще. При этом в отдельных школах, как, например, в Чергинской Шебалинского района из 415 детей 115 не получают горячее питание — 28%.
«Финансовое обеспечение питания школьников не достаточное. Для организации полноценного питания необходимо не менее 65 рублей в день на одного школьника. Фактически на бесплатное питание детям в Улаганском районе выделяют 30 руб., в Кош-Агачкском, Онгудайском райнах, г. Горно-Алтайске 47−48 руб., в Майминском районе — 52 руб. — и это максимальная сумма», — отметили в Роспотребнадзоре.
Читайте также: В районах Алтая школьники питаются на 30 рублей вместо 65
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области в сентябре-октябре 2019 года провело лабораторные исследования готовых обедов в школах и детских садах.
Из 71 образца готовых блюд проверку на микробиологические исследования прошли все. Ещё 31 проба была взята для проверки на соответствие санитарно-химическим показателям — несоответствие нормативам нашли только в одной из них.
Подробности в материале: «Есть можно»: Роспотребнадзор проверил обеды в новгородских школах
Госдума приступает к обсуждению в первом чтении законопроекта о детском питании.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), представляя законопроект, отметила, что инициатива — комплексный законопроект, который дает определение сущностным понятиям, касающихся качества питания детей.
Вводятся дополнительные критерии и требования к качеству пищевой продукции для детей, уточнила Яровая. Речь идет о детях в возрасте от 0 до 18 лет. Более 7 млн школьников (речь идет об учениках начальной школы) получат качественное сбалансированное питание, говорит Яровая.
Появится обязанность у школ размещать меню в публичном доступе, у родителей — право оповещать школы об особенностях в питании детей, отметила Яровая.
Изменения на 41,5 млн рублей предлагается внести в бюджет Иванова на 2019 год, проект изменений рассмотрели депутаты гордумы на заседании комитета по бюджету и налогам, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе гордумы. В частности, планируется направить 5,8 млн рублей на организацию питания учащихся 1−4 классов муниципальных школ.
Об этом: 5,8 млн рублей дополнительно выделят на питание школьников в Иванове
Впервые такой подход и уровень ответственности государства к школьному и детскому питанию — в России, аналогов такой политики в мире нет, заверила Яровая.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал безобразием, что такой важный вопрос Госдума обсуждает вне регламентного времени.
Онищенко указал на то, что ряд болезней происходит от отсутствия питания в школах. норма — кормить ребенка каждые пять часов, сказал он. «Значение питания трудно переоценить. Кормить ребенка нужно от дошколки до выпускного класса», — сказал он.
Сегодня все нормативы разработаны, другое дело, что нет денег на то, чтобы дети получали это питание. Конечной задачей пути должно стать обеспечение питания в школах по выпускной класс включительно, говорит Онищенко.
Из 60 тыс. школ большинство — муниципальные, сегодня нужно найти экономические инструменты, которые бы дали возможность кормить детей хотя бы относительно начальной школы. При этом не снимается с регионов ответственность за питание за счет средств родителей, подчеркнул Онищенко. Это будет доработано ко второму чтению.
Задача — войти в 2020 год с принятым законом, подчеркнул Онищенко.
Депутат Госдумы от КПРФ Куринный указал на хитрые схемы по субсидированию. Почему бы не прописать федеральное финансирование. Яровая выделила Москву, она сама решает эти вопросы. Но представленные определения дают возможность прописать так, чтобы «обеспечить» было обязательным к исполнению.
Отвечая на вопрос Казанкова, Яровая заверила, что речь идет о детях до 18 лет по качественному и сбалансированному питанию. Региональные бюджеты выделяют на питание 33 млрд, муниципальные 13,5 млрд рублей. Дополнительные расходы необходимы на уровне 20 млрд рублей.
В Европе в детский сад ребенок приходит с сухим пайком. Мы решаем задачи по питанию детей в корне иначе, указала Яровая.
Онищенко подчеркнул, что законопроект не запрещает делать, что уже делается, например, Москва кормит началку, незащищенные группы. «Мы кормим дошколку и началку», — сказал Онищенко. В стране до 90% охват обеспеченностью питания доходит, «кто-то дает булочку с чаем, а кто-то два раза обедом кормит».
Онищенко сообщил, что «Москва тратит 40 млрд рублей на питание своих детей». И допустил, что 20 млрд может не хватить на реализацию норм.
Депутат Госдумы Волков (ЛДПР) обратил внимание на проблему разной подчиненности школ, не будет ли это препятствием для реализации. Яровая: «Не будет являться препятствием».
Депутат Госдумы Владимир Кашин (КПРФ) заявил о поддержке фракцией проекта закона. «Но в законе не хватает слова «бесплатно», — указал он. «Цинично обеспечивать питание детей за счет родителей. Заявление вчерашнее Силуанова удивило всю палату, когда нам говорят, что надо подумать, будут ли деньги на это благое дело», — заявил Кашин.
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов отметил, что закон — важный шаг в теме обеспечении питания. Он отметил социальную функцию. «У нас во многих случаях родитель с маленьким ребенком — это далеко не богатый человек и такое подспорье от государства крайне важно», — сказал он. Активное долголетие невозможно без здорового детства, указал он. «Законопроект является гарантией сохранение большого количество средств государства на здравоохранение. Здоровые дети не болеют. Болезни пищеварительной системы стоят на четвертом месте в структуре смертности в России», — добавил депутат.
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание на проблемы монополизации поставки питания. Он также настаивает на родительском контроле питания, чтобы у родительских комитетов и общественных организаций была возможность контролировать качество.
Замглавы Минфина Ларов заявил о поддержке законопроекта. «По общим требованиям федеральный бюджет может финансировать любые расходы регионов. Специальной нормы нет необходимости делать. Если она появится, у нас появится коллизия», — сказал он.
Минфин исходит из того, что питание — полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления. Финансирование — вопрос рассмотрения во втором чтении, добавил он.
Яровая не согласна с позицией Минфина о субсидировании. В законе о занятости о населения есть возможность софинансирования, и это гарантия, что его системная работа Минфина. Так же надо и в этом законе.
Яровая указала на то, что у детей есть аллергия, многие не едят запеканку, там молоко, «наш подход — сбалансированное питание», подчеркнула она.
Онищенко напомнил поручение президента РФ — уточнить полномочия по обеспечению питания, предусмотрев внесение изменений в законодательство. Тему надо прорабатывать. «Но есть некая недоговоренность. Создание инструментов экономических нужно внимательно посмотреть ко второму чтению», — заключил он.
Законопроект о детском питании Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.
Прежде всего, предлагается обеспечить горячим питанием дошкольников и учащихся начальных классов. Предполагается, что питание станет бесплатным, однако звучали опасения, что обязанность будет переложены на плечи родителей.
Читайте также: Госдума в I чтении приняла законопроект о питании в школах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее уже отмечал, что законопроект не только вводит понятие «здорового понятия», но и закрепит основные принципы его качества.
«Нормами законопроекта мы четко определяем обязательность обеспечения школьников горячим питанием. Здоровье детей — приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием», — заявил Володин.
Госдума завершила обсуждение законопроекта в первом чтении.
Управление Роспотребнадзора по Омской области обнародовало итоги проверок организации и качества питания в социально-значимых учреждениях (детсадах, школах, больницах) за девять месяцев 2019 года. Как сообщили в ведомстве, всего за этот период проведено 1238 контрольно-надзорных мероприятий, нарушения выявлены в 545 случаях, что составляет 44%.
Из оборота изъято две партии продукции весом 28,8 кг, не соответствующей требованиям — с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения, без маркировочных ярлыков.
Об этом: Нарушений много: итоги проверок качества питания в омских школах и детсадах
Столовая. rospotrebnadzor.ru