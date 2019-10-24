Обеды в детских садах и школах, детское питание — какое оно сегодня и каким должно стать после рассмотрения в Госдуме законопроекта об особенностях детского питания. Все новости на эту тему — в трансляции ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Школьное питание

11:47 Сегодня, 24 октября, Госдума обсудит законопроект об особенностях детского питания, а также об обязанности обеспечивать школьников горячим питанием. Законопроект направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также законодательное определение и закрепление принципов здорового питания, в том числе организации питания детей, и формирует законодательную базу реализации принятой правительством РФ Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Читайте также: Еда в школе и дома: Госдума меняет требования к детскому питанию

11:49 Обеспечение питанием школ Нижнего Новгорода сопряженно уже несколько лет со скандалами. Антимонопольную службу не устраивала схема подбора поставщика — контракты в основном получало муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ). В ноябре 2018 года городские власти «сдались» и провели конкурс по отбору поставщика питания для 143 школ. Победителем стал всё тот же ЕЦМЗ. ФАС не согласилась с результатами и потребовала аннулировать итоги, усмотрев нарушения в ходе проведения конкурса. Спор продолжился в суде. Но на сегодня ЕЦМЗ продолжает кормить школьников, а объём претензий к муниципальной компании растёт. Как бизнесмены «делили» нижегородских школьников: интрига тендера

11:50 Законодатель вводит новые понятия «горячее питание в организованных коллективах», «здоровое питание», определяются «принципы здорового питания», «сортность», «товаросопроводительные документы», «физиологическая потребность в пищевых продуктах». Законодательно закрепляются введенные Стратегией понятия «аутентичность», «безопасность пищевой продукции», «потребительские свойства пищевой продукции». Уточняются понятия «пищевые продукты (пищевая продукция)», «качество пищевой продукции», «пищевая ценность пищевой продукции», «технические документы».

11:51 Законопроектом устанавливаются более жесткие требования к обращению (обороту) пищевых продуктов, материалов и изделий, их соответствию требованиям нормативных документов. Уточняются полномочия Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Конкретизируются нормы государственного регулирования в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в части требований к пищевым продуктам, материалам и изделиям, оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции, материалов, изделий и процессов их производства (изготовления).

11:51 В Татарии в октябре 2019 года произошел громкий скандал. Сыр, которым кормили детей, оказался фальсификатом. Более того, компания, которая была указана его производителем, в природе не существовала. Детей в Татарии кормили фальсификатом от несуществующего производителя

11:51 Законопроектом устанавливается, что пищевая продукция для детского питания предназначена для питания детей в возрасте до 18 лет. В соответствии с нормативными документами при изготовлении пищевой продукции для детского питания устанавливается запрет на использование продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), генно-модифицированных (ГМО) (генно-инженерных, трансгенных) организмов, отдельных видов лекарственных средств и пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья ребенка веществ и соединений.

11:51 Депутаты Локтевского районного и Горняцкого городского советов обратились к депутатам Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) и лично спикеру Александру Романенко с просьбой предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение компенсаций за школьное питание детям из малообеспеченных многодетных семей. В этом воззвании поясняется, что нынешняя сумма компенсации составляет всего 4 рубля 85 копеек. «Когда одни дети принимают пищу, малообеспеченные этой возможности не имеют. Президент Владимир Путин декларирует, что впервые за многие годы профицит бюджета в стране огромный. Так почему же наши дети получают в сутки на питание 4,85 рублей, а, к примеру, содержание находящихся в ИВС отдела полиции получают питание на 180 рублей в день, а собаки, которые их охраняют — на 80 рублей?» — говорится в обращении. Читайте также: На Алтае школьники из бедных семей питаются хуже, чем полицейские собаки

11:52 Питание детей дошкольного и школьного возраста в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха и оздоровления детей, а также в иных случаях, установленных законодательством, организуется указанными организациями «непосредственно в формах горячего питания и дополнительного питания с учетом норм обеспечения детским питанием, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации», следует из текста поправок. Отдельно устанавливается, что «качественное, безопасное и здоровое питание в организованном детском коллективе обеспечивается в соответствии с принципами здорового питания».

11:52 Согласно законопроекту, школы обязаны обеспечить обучающихся бесплатным одноразовым горячим питанием, предусматривающим наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка.

11:53 Регионы на свое усмотрение получают возможность кормить детей сверх нормативов. «Органы государственной власти субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации могут обеспечивать питанием детей, в том числе нуждающихся в диетическом питании, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в размере выше норм», — говорится в документе.

11:54 Законопроектом вводится новая глава «Особенности качественного, безопасного и здорового питания отдельных категорий граждан», определяющая организацию питания пациентов медицинских организаций (больниц) с учетом принципов лечебного питания. Также устанавливаются особенности организации питания в организациях стационарного социального обслуживания, а также особенности организации питания работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

11:55 Детские сады в десятках населённых пунктов Алтайского края с 1 сентября 2019 года вынужденно повысили родительскую плату. Проблема в том, что денег перестало хватать на полноценное питание, поварам приходилось подбирать продукты подешевле и менее качественные. Это обстоятельство стало предметом проверок Роспотребнадзора, специалисты которого выявили нарушения в более чем половине из 67 проверенных детских садов. Читайте также: Вынужденная необходимость: алтайские детсады подняли родительскую плату

11:55 В Татарии вопрос льгот для школьников при организации питания является вопросом местного уровня — каждый муниципалитет сам определяет порядок. В Альметьевске в сентябре 2019 года это обернулось тем, что дочь военного ветерана лишили бесплатных обедов в школе. А в Казани в этом учебном году решено сменить формат школьного питания, запустив школьные «рестораны».

11:55 Реализация норм данного законопроекта потребует выделения около 20 млрд рублей. Сейчас обеспечение питанием обучающихся происходит за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (основная часть школ России находится в ведении муниципалитетов) и осуществляется органами местного самоуправления. В Госдуме настаивают при подготовке законопроекта ко второму чтению дополнительно проработать механизмы доведения средств до муниципальных общеобразовательных организаций.

11:57 В Татарии в рамках республиканской информационной платформы госуслуг родители школьников могут оценить качество питания своих детей, а также подать жалобу, если усмотрели недостатки в этой сфере.

12:00 В середине октября в Пермском крае случай в школьной столовой в селе Фролы, когда детей чуть не накормили супом с жуками, вызвал широкий резонанс. Читайте также: Суп с жуками: в Прикамье нашли насекомых в продуктах школьного поставщика

12:00 Законопроект о горячем питании в начальных классах школ не имеет пока финансового обеспечения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). «Как мы помним вчера, когда этот вопрос был задан главе Минфина Антону Силуанову относительно субсидирования, он попросил дополнительно время для консультаций. Мы понимаем, что пустые, финансово не подкрепленные законы принимать нельзя, идет бюджетный процесс, полагаем, что во втором чтении соответствующие бюджетные средства в обязательном порядке должны быть предусмотрены», — заявил Нилов. Читайте также: На закон о детском питании пока 20 млрд рублей Минфин пока не нашел

12:00 В Нижнем Новгороде в новом учебном году решили сменить схему финансирования льготных школьных обедов и перечислять деньги напрямую родителям, минуя поставщика — муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа», к которому неоднократно высказывались претензии. Общая сумма расходов на это составит 13,5 млн рублей. В Нижнем Новгороде кардинально меняют схему: питание школьников

12:01 Невозможностью сдерживать цены на детские обеды пояснили муниципалитеты в Иркутской области значительное (сразу на 50 процентов) повышение родительской платы за пребывание ребёнка в детском саду. Это обстоятельство особенно больно ударило по малообеспеченным многодетным семьям. Некоторые вынуждены были отказаться от услуг заведений дошкольного образования, а некоторые, «самые отчаянные», вышли на пикет. Читайте также: В Приангарье вышли на пикет родители воспитанников детских садов

12:01 Пока депутаты думают и решают, некоторые школьники предпочитают покупать еду в магазинах. Пирожки, булочки… Вкус и качество школьной еды им не нравится.

12:03 Также периодически возникают скандалы с разделением детей на тех, кто оплатил обеды, и на тех, кто этого не сделал. В школьных столовых их рассаживают за разные столы с разным меню. Один из последних случаев ранее был зафиксирован в Челябинской области.

12:06 Весной 2019 года казанские чиновники по поручению мэра Ильсура Метшина провели эксперимент — они неожиданно и без предупреждения посещали школьные столовые, где пробовали блюда, предлагаемые школьникам. Градоначальник на одном из совещаний заявил, что «весь май с понедельника по субботу будем обедать в школах, чтобы «поставить диагноз» школьному питанию». В середине мая подвели промежуточные итоги «рейдов». По их результатам было принято решение закупить для школьных столовых новое оборудование на 45 млн рублей и недостающую посуду на 11 млн рублей. «Среди основных замечаний к обедам по системе «ланч-бокс» наиболее часто встречались: холодная еда, невкусные фрикадельки, жесткая говядина, твердые невкусные котлеты. Из замечаний к школам с заготовочными столовыми: невкусный, жесткий плов, невкусные котлеты и другое. В школах с заготовочной системой питания оценки оказались выше, большинство обедов оценивались как «хорошие» и «отличные». В целом твердая оценка «5» выставлена 76 учреждениям, еще 67 получили оценку от 4,1 до 4,9 балла», — резюмировал глава аппарата исполкома Евгений Варакин, добавив тогда, что к 23 школам есть серьёзные замечания.

12:08 В школах Екатеринбурга прокатилась волна массовых отравлений. Питание детей там обеспечивало муниципальное предприятие «Золушка». Об этом: Массовое отравление школьников? В Екатеринбурге проверяют ещё одну школу

12:09 В 2018 году ЕМУП «Золушка» было отстранено от организации школьного питания детей.

12:09 В Петербурге расширят контроль за качеством и организацией школьного питания со стороны родителей учащихся, обещают в Смольном. Читайте подробнее: Родители школьников в Петербурге будут контролировать качество питания

12:11 Школьная столовая в Казани. © Марат Мугинов. kzn.ru

12:12 Весной 2019 года, проверив качество и безопасность питания детей в учебных заведениях Чкаловского района Нижегородской области, прокуратура обнаружила многочисленные нарушения, включая то, что «использовались запрещённые продукты». В числе последних оказался биойогурт на базе растительных жиров, вафли с жировой начинкой со вкусом топленого молока. Помимо этого, в детских учреждениях не соблюдали условия хранения и реализации охлаждённого мяса и пастеризованного молока, не было контроля температурного режима для быстропортящихся продуктов. «Использовались запрещённые продукты»: о питании маленьких нижегородцев

12:14 Читинская школа №11 (Забайкальский край) вошла в пятёрку лучших в России по проектам системы организации питания учеников. По словам главы городского комитета образования Оксаны Кирик, на конкурс было представлено 447 проектов по питанию, от Читы участвовали пять школ.

12:19 КПРФ поддерживает законопроект о принципах здорового питания и гарантировании горячего питания для школьников начальных классов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил депутат Госдумы Николай Осадчий (КПРФ). Однако коммунисты настаивают на поправках. «В этом законе надо четче прописать три позиции. Мы должны добиться, чтобы распространить принцип горячего питания не только на начальные классы, но и на всех школьников», — сказал Осадчий. Подробности в материале: Закон о горячем питании следует распространить на всех школьников — КПРФ

12:26 В Екатеринбурге депутат городской думы Елена Дерягина («Единая Россия») раскритиковала качество школьного питания. «Хватит травить детей! У нас уже вся страна обкакалась за счёт тех продуктов, которые идут на школьное питание», — заявила депутат в апреле 2019 года.

12:28 Елена Дерягина предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову («Единая Россия») принять отдельный закон, который бы не давал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ. Крашенинников сказал, что пока в федеральный закон о госзакупках уже планируется внести изменения по закупкам школьных продуктов. Об этом: На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания

12:31 В феврале 2019 года Дерягина оказалась в центре скандала. Поводом стало её заявление о необходимости отменить в школах бесплатное питание.

12:34 Свердловской области стоит прекратить субсидировать бесплатное питание для школьников первых-четвёртых классов в Екатеринбурге. К этому призвала депутат городской думы Елена Дерягина на заседании комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Благодаря отмене субсидирования бюджет Свердловской области сможет сэкономить до 1 млрд рублей, который сейчас тратится на обеспечение бесплатного питания, считает парламентарий. В других регионах субсидии либо не распостраняются на всех детей, либо существенно меньше среднеуральских, сказала депутат «Такого, чтобы кормили весь класс, — нигде нет. Детей-инвалидов и детей из многодетных семей кормят два раза в день. Помощь нужно оказывать адресно», — призвала Дерягина. Подробно: Бесплатное питание в младших классах школ Екатеринбурга предлагают отменить

12:35 Кроме того, даже дети, на которых готовят еду в столовых, приносят еду с собой, из-за чего столовые вынуждены выкидывать часть продуктов. В этом виноваты и среднеуральские СМИ, считает депутат: «Рост горячего питания не увеличился, потому что СМИ сделали своё дело», — считает Дерягина.

12:35 В одной из школ Екатеринбурга родители массово отказались от питания в школьной столовой из-за «вброса» о гнилых овощах, которыми якобы кормили детей, напомнила екатеринбургский депутат.

12:42 С начала 2019 года в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга было зафиксировано восемь очагов кишечных инфекций. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова на совещании в городском комитете по образованию. Об этом: В школах и детсадах Петербурга нашли восемь очагов кишечных инфекций

12:49 Нарушения норм организации питания, его качества и безопасности были выявлены в 71 детском саду и школе Дагестана в сентябре 2019 года. По итогам проверок на учреждения наложены штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей. Чаще всего, как отметили в управления Роспотребнадзора по республике, нарушения связаны с приготовлением пищи, закупкой, доставкой и хранением продуктов, а также отсутствием документов, подтверждающих их качество и безопасность. Подробнее об этом: Некачественное питание выявлено в 70 детских садах и школах Дагестана

12:54 С 1 сентября 2019 года во всех общеобразовательных организациях Адыгеи за счет регионального бюджета будет организовано горячее питание. Об этом в преддверии Дня знаний сообщали в министерства труда и социального развития республики. Читайте также: Власти Адыгеи помогли нуждающимся семьям собрать детей в школу

13:01 Руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Наталия Башкетова 78.rospotrebnadzor.ru