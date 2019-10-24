Москва, 24 октября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Вот какие новинки российский зритель сможет увидеть на этой неделе:

Цитата из к/ф «Zомбилэнд Контрольный выстрел». реж. Рубен Фляйшер. 2019. США Выжвшие после зомби-апокалипсиса

«Текст» (16+)

7 лет назад Илье Горюнову подбросили наркотики. Отсидев срок по ложному обвинению и не понимая, как жить дальше, он решает посмотреть в глаза тому, кто сломал ему жизнь. Встреча заканчивается убийством, а в руках у Ильи оказывается телефон убитого. Чтобы скрыть преступление, Илья решает «перевоплотиться» в мертвого человека, отвечая его контактам. Для этого он внимательно изучает чужую жизнь, запечатленную в памяти смартфона. Постепенно чужая судьба становится его собственной…

Режиссер Клим Шипенко снял свой психологический триллер по одноименному роману Дмитрия Глуховского.

«Дикая лига»

Фильм режиссера Андрея Богатырева основан на реальных событиях. Он рассказывает о зарождении футбола в России.

Не обиженный здоровьем и силушкой волжский бурлак Варлам попадает в Москву и, ради пропитания, за деньги принимает участие в боях стенка на стенку. Там его и замечает англичанин, владелец футбольного клуба, и приглашает сильного и смелого удальца в свою команду. Вот только Варлам не смог прижиться среди чванливых иностранцев. Спасением для уже увлекшегося спортом парня становится страстный болельщик купец Балашов. Он помогает Варламу собрать народную команду из таких же, как он, простых ребят.

«Портрет девушки в огне» (18+)

Конец XVIII века. Семья молодой аристократки Элоизы хочет выдать ее замуж за человека, живущего в Милане. Будущие супруги никогда друг друга не видели, и потому семья заказывает молодой талантливой художнице Марианне портрет девушки, чтобы отослать его жениху. Но девушка не хочет позировать, потому что не желает брака без любви. Художнице приходится выдавать себя за компаньонку для прогулок, чтобы исподтишка изучать лицо Элоизы для портрета по памяти. Но совместные прогулки и столкновение взглядов внезапно рождают запретное чувство…

Фильм французского режиссера Селин Сьямма удостоился в Каннах пальмовой ветви за лучший сценарий и награду за лучшее освещение квир-темы.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (16+)

Режиссер Рубен Фляйшер снял продолжение комедии про зомби-апокалипсис, вышедшей в 2009 году. Четверка «выживальщиков» — отчаянный и крутой Талахасси, молодой, но очень методичный Коламбус и две развеселые сестрички Вичита и Литл-Рок — продолжают свое путешествие по США, почти полностью выкошенным ужасным вирусом и превратившимся в Zомбилэнд. На сей раз, кроме орд живых мертвецов, компаньоны встречают других выживших и пытаются наладить с ними отношения. Получается это далеко не всегда, да и сами бывалые истребители зомби начинают ссориться…

«Арахисовый сокол»

Парень Зак страдает синдромом Дауна и живет в доме инвалидов вместе с одинокими стариками. Он увлеченно смотрит по телевизору борьбу без правил и страстно мечтает о карьере рестлера. Однажды, решив попасть в отдаленный бойцовский клуб, Зак сбегает через окно и отправляется в совершено безнадежное путешествие. У реки он встречает рыбака Тайлера, тертого жизнью и имеющего проблемы с законом. Вскоре эти два изгоя становятся лучшими друзьями. А в это время молодая медсестра из дома инвалидов решает отыскать Зака, чего бы это ей ни стоило…

Этот веселый, добрый и трогательный роуд-муви — дебют в полнометражном кино для Тайлера Нилсона и Майка Шварца. Сценарий был написан специально для непрофессионального актера с синдромом Дауна Зака Готтзагена. В роли Тайлера — Шайа ЛаБаф («Трансформеры»).

"Кокаиновый барон» (18+)

Герои криминального боевика Джейсона Кэбелла — парочка головорезов, отправленных боссом наркокартеля найти предателя, сорвавшего поставку крупной партии кокаина. Один из них, по кличке Мужик — большой любитель женского пола, другой, Повар, отлично готовит. На след преступников выходит отважная женщина-полицейский…

В роли Мужика — Лоренс Фишберн («Матрица»), Повара — Николас Кейдж.

«Три секунды» (16+)

Герой криминального боевика, снятого в Великобритании режиссером Андреа ди Стефано, — досрочно освобожденный преступник, ставший информатором отдела ФБР по борьбе с наркотиками. Полиция обвиняет его в гибели детектива под прикрытием и жаждет его крови, мафия шантажом заставляет вернуться в тюрьму и протащить туда наркотики, а руководство ФБР принимает решение избавиться от неудобного агента. Перед информатором стоит почти невыполнимая задача — остаться в живых и спасти свою семью.

«Иные» (16+)

Маленькая девочка и ее отец кажутся совершенно обычными людьми, но это не совсем так. Они обладают сверхспособностями, вот только это приносит им одни несчастья. Обычные люди считают их опасными и охотятся за ними. Маленькая Хлоя и ее отец вынуждены прятаться — ведь жестокие люди уже схватили маму девочки. Но малышке так хочется полакомиться мороженым из фургончика, который она каждый день видит из окна…

Фантастический триллер снял режиссерский дуэт — Зак Липовски и Адам Б. Стейн.

«Поменяться местами» (16+)

Феликс был воистину счастливчиком. Знаменитый писатель, живущий в шикарной квартире, раздающий интервью и автографы и взаимно влюбленный в красавицу Оливию — чего еще желать? Но однажды происходит нечто невероятное. Феликс просыпается в жалкой холостяцкой квартирке и узнает, что теперь он заурядный учитель, а его Оливия — знаменитая пианистка, знать его не знает и не помнит ничего об их любви. Более того — она собирается замуж! Феликсу не до богатства и славы, ему бы вернуть любимую. Но каковы шансы у ничем не примечательного парня? А может быть, его искренняя любовь сотворит чудо?

Лирическую комедию поставил французский режиссер Юго Желен.

«Урфин Джюс возвращается»

Элли и ее друзья преподали властолюбцу и злодею Урфину Джюсу хороший урок, но он не желает учиться. Однажды несостоявшемуся диктатору попадает в руки огромного могущества волшебная книга, исполняющая желания владельца. А уж какие у Урфина Джюса желания, всем известно! Подросшей Элли, Тотошке и влюбленному в Элли Тиму приходится вновь спасать Волшебную страну от власти коварного тирана.

Полнометражный мультфильм снят российскими аниматорами студии «Мельница», режиссер — Федор Дмитриев.

«Сельма в городе призраков»

Шестнадцатилетняя Сельма — сирота. Она живет в приемной семье, и, как и два ее старших брата, ничего не знает о судьбе своих настоящих родителей и мечтает их найти или хотя бы узнать, кем они были и что с ними случилось. Однажды братья находят таинственную волшебную книгу. Втроем они начинают путешествие в другие миры и оказываются в загадочном Городе Призраков. Может быть, именно здесь они найдут ответы на свои вопросы?

Мультфильм создал мексиканский режиссер Карлос Гутиеррез Медрано.