Сеул, 24 октября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. 24 октября король Испании Филипп VI и его супруга Летисия стали почетными гражданами Сеула, сообщает YTN.

Ruben Ortega Филипп VI

Известно, что знак «Почетный Гражданин Сеула» был вручен королевской чете мэром города Сеула Пак Вон Суном.

Во время церемонии мэр города отметил, что граждане страны возможно не знают о том, что Испании лидирует во многих областях экономики, таких как финансы, строительство, стартапы. Однако добавил, что благодаря укреплению двусторонних отношений этот щепетильный вопрос можно исправить.

В свою очередь, Филипп VI заявил, что Испания и Южная Корея разделяют цель улучшения жизни людей с помощью новых технологий, а также пообещал укрепить двусторонние отношения в связи с 70-летием установления дипломатических отношений, которые страны отпразднуют в 2020 году.