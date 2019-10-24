Усть-Илимск, Иркутская область, 24 октября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Министерство лесного комплекса Иркутской области незаконно передала в аренду защитные леса для заготовки древесины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Иван Шишкин. Лес. 1897

Договор был заключён на 49 лет ещё в 2010 году. Часть арендуемого лесного участка, как выяснилось, составляли защитные леса, расположенные вдоль водного объекта.

«Указанная территория является особым местом обитания диких животных поскольку изолирована от антропогенного воздействия, расположена на острове в акватории Усть-Илимского водохранилища», — отметили в надзорном органе.

Вырубки этих лесов, по мнению прокуроров, могли причинить «огромный и невосполнимый вред окружающей среде». Для расторжения договора аренды и пресечения незаконной вырубки особо ценного леса был подан иск в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии прокуратуре удалось остановить вырубку 2,5 млн кубометров особо ценного леса в Центральной экологической зоне Байкала. Ранее агентство лесного хозяйства республики одобрило освоение лесов.

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