Москва, 24 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Сообщения о новых «утечках» данных клиентов Сбербанка могут быть вызваны внутренними спорами в компании, сообщил ИА REGNUM источник в Сбербанке в четверг, 24 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о выставленной на продажу в интернете базе персональных данных клиентов Сбербанка. В банке назвали эти сообщения «домыслами» и отметили, что всю официальную информацию по этому вопросу опубликовали ранее.

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Около года назад в Сбербанке сменилось руководство ИТ-департамента, последовали кадровые перестановки и увольнения, сообщил источник ИА REGNUM.