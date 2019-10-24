Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Россия намерена активизировать сотрудничество с африканскими странами по борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявил 24 октября президент страны Владимир Путин на форуме Россия — Африка в Сочи.

Kremlin.ru Выступление Владимира Путина на пленарном заседании экономического форума Россия – Африка

«Планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Президент России Владимир Путин заявил на форуме, что африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

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