Москва, 24 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт 24 октября встречу с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров, передаёт пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Темой обсуждения станет работа по проекту 5−100, которыйнаправлен на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов. На встречу с Медведевым приглашены вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, а также эксперты и ректоры российских университетов, которые участвуют в проекте 5−100.

Проект выполняется в соответствии с поставленной в майском указе 2012 года президентом России Владимиром Путиным задачей, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов.

В 2013 и 2015 годах в рамках проекта были проведены конкурсы на предоставление соответствующей поддержки, по результатам которых был отобран 21 университет. Международными рейтингами, на которые ориентируются победители конкурсов, являются QS, Times Higher Education (THE), ARWU.