Ярославль, 24 октября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы проиграл судебную тяжбу с бывшей супругой об уменьшении размера алиментов на двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Дзержинского районного суда.

Ярославская областная дума

Действующий депутат регионального законодательного собрания обратился с иском об уменьшении размера алиментов, которые он выплачивал бывшей жене в размере 30 тыс. рублей ежемесячно. Народный избранник мотивировал это тем, что прекратил быть директором ряда коммерческих фирм. Он решил отказаться от бизнеса и целиком посвятить себя служению избирателям: перешел на работу депутатом на профессиональной постоянной основе. В связи с этим его доход существенно уменьшился, составив 72 тыс. рублей в месяц. Кроме того, алименты с депутата в суде взыскала и вторая жена на двоих несовершеннолетних детей.

В связи с этим истец просил пересмотреть размер алиментов первой жене, уменьшив их до одной восьмой части дохода на каждого ребенка. В этом случае размер алиментов первой жене уменьшился бы примерно в два раза.

Дело рассматривали мировой и районный суды. В итоге в иске депутату было отказано. Суд не поверил, что депутат стал настолько беднее, что не может платить алименты.

«Со стороны истца не было представлено ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции убедительных и достоверных доказательств, свидетельствующих об ухудшении его имущественного положения, отсутствии возможности поддерживать выплату алиментов в прежнем размере», — говорится в решении Дзержинского районного суда.

Более того, суд увеличил размер алиментов на детей от первого брака — вместо 30 тыс. в месяц депутат должен выплачивать почти 55 тысяч. Сумма выплат изменилась в связи с инфляцией.

Отметим, что даже официальный доход депутата, указанный в декларации, выше, чем заявленные в иске 72 тыс. рублей в месяц. Согласно открытым данным, доход за 2017 и 2018 году составил около 1,5 млн рублей, около 130 тыс рублей ежемесячно. Видимо, это и учел суд при вынесении решения.