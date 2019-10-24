Набережные Челны, Татарстан, 24 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Борьба учителя истории из Набережных Челнов за зарплату на уровне «майских указов», начатая в феврале 2019 года с заявлений в Генпрокуратуру, трудовую инспекцию, властям региона, завершилась победой. Глава отделения «Альянса учителей Раушан Валиуллин добился повышения уровня оплаты своего труда, а в его расчётном листе появилась отдельная графа — «выплаты согласно «майским указам»». Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«Я считаю, что педагоги должны получать достойную зарплату за свой нелёгкий труд. В сентябре этого года я впервые получил зарплату, соответствующую «майским указам» президента», — заявил Валиуллин в своем видеобращении.

Он задаётся вопросом, почему чиновники лукавят о том, что педагоги получают фантастически высокие зарплаты, когда на деле это не так.

После многочисленных жалоб учителя пригласили в мэрию города, а в письменном ответе попытались убедить, что зарплаты его коллег в регионе «достаточные». Итогом жалоб стала «кулуарная проверка» в школе, где работает Раушан Валиуллин, и по её результатам ему дали еще один ответ с разъяснением того, как исчисляется минимальная зарплата в регионе. Месяцы борьбы заставили чиновников пересмотреть свои взгляды на проблему.

«После публичной борьбы они признали очевидный факт — я получаю несправедливо низкую зарплату. Таким образом, чиновники признали, что «майские указы» обязательны для исполнения», — резюмировал Валиуллин в конце видеоролика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года школьный учитель из автограда на своей странице в соцсетях рассказал, что его зарплата, несмотря на совмещение нескольких должностей, после уплаты подоходного налога не дотягивает до уровня средней по республике (около 25 тыс. рублей вместо порядка 34 тыс). Хотя к тому моменту чиновники публично заявляли, что в регионе «майские указы» президента выполнены по всем категориям бюджетников. В марте того же года, призвав своих коллег к публичной борьбе за свои права, Валиуллин возглавил вновь созданное отделение независимого профсоюза «Альянс учителей».

Через несколько месяцев к жалобе Валиуллина присоединились ещё несколько педагогов, которые получали за твой труд меньше, чем должны, если ориентироваться на «майские указы». Обращение было направлено в трудовую инспекцию.

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Между тем в докладе министра финансов РТ Радика Гайзатуллина продолжают звучать показатели, говорящие о полном достижении и местами перевыполнении плана по майским указам по всем категориям бюджетников. Например, к 1 октября 2019 года по школьным педагогам показатель, судя по докладу министра, перевыполнен на 1%.

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