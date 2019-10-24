Благосостояние граждан РФ принесли в жертву рейтингу Doing Business?
Москва, 24 октября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. То, что РФ в рейтинге Doing Business занимает высокое место, обеспечено тем, что бизнес платит налогов меньше, чем трудящееся население, считает экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Россия заняла 28-е место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Doing Business-2020, составляемом Всемирным банком, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.
Такая экономическая система, как полагает Комолов, устойчивой быть не может, и в итоге население беднеет, а российская экономика стагнирует.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в рейтинге Doing Business Россия обошла Руанду и Испанию. Лидером рейтинга, как и в 2018 году, стала Новая Зеландия, а второе место сохранилось за Сингапуром.