Ставрополь, 24 октября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Власти Ставрополья намерены продолжить развитие материально-технической базы образовательных учреждений. На ремонт и благоустройство школ и детских садов в 2020 году будет выделено 925 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе губернатора края.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Эти средства будут направлены на замену окон, ремонт кровли, благоустройство школьных дворов. В регионе также появятся два новых направления — оснащение предметных кабинетов современным оборудованием и обеспечение антитеррористической защищённости школ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в следующем году на Ставрополье должна начаться реализация краевой программы «Дети», в рамках которой в школах региона планируется создать более 250 современных кабинетов биологии, информатики, физики и химии. В бюджете на 2020 год предусмотрены средства для создания таких площадок обучения в 20 образовательных учреждениях.