Москва, 24 октября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Завершено устройство подземной части нового Депозитарно-реставрационного и выставочного центра Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пушкинский музей

Строители завершили самую трудоемкую — подземную — стадию работ. По словам архитекторов проекта, глубина залегания фундаментной плиты, которая объединит несколько зданий на поверхности, более 16 м. Площадь нового подземного пространства впечатляет — 20,5 тыс. кв. м. Оно находится под кварталом за Отделом личных коллекций.

В ноябре 2019 года завершится строительство несущих конструкций подземной части, после чего начнется возведение верхних этажей Депозитарно-реставрационного и выставочного центра. Надземная часть будет функционировать как выставочный центр площадью 5,4 тыс. кв. м. В нем будет три выставочных пространства, каждому отведено по этажу.