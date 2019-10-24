Ярославль, 24 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Мэр Ярославля подписал постановление об условиях приватизации Ленинского рынка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ленинский рынок

Начальная цена продажи 100% уставного капитала акционерного общества составляет 145 млн 304 тысячи рублей. Вопрос приватизации рынка вызвал многочисленные споры в муниципалитете Ярославля, однако в итоге депутаты согласились с продажей объекта при условии, что он будет продан не дешевле 145 млн.

Именно эта сумма и фигурирует в постановлении.