Пермь, 24 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Возрождение системы вытрезвителей — это необходимость. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР).

Ян Стен. Вино

«На мой взгляд, возвращение медвытрезвителей обосновано с точки зрения гуманизма и заботы о здоровье населения, тем более большинство регионов «за». Но меня смущает, что расходы на их создание и содержание хотят возложить на регионы и органы местного самоуправления. Важно также, чтобы это были медицинские учреждение, а не аналог исправительных. Вытрезвители должны помогать пациентам выздороветь, а не наказывать, попирая их человеческое достоинство», — сказал парламентарий.

Напомним, 24 октября в Госдуме проходит обсуждение в первом чтении законопроекта о возвращении системы вытрезвителей. Однако организация учреждений и их содержание не входит в полномочия МВД, а предполагает государственно-частное и муниципально-частное партнерство.