Владивосток, 24 октября, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Возрождение вытрезвителей, которое намерены рассмотреть в первом чтении депутаты Госдумой, скорее, принесёт больше плюсов, чем минусов, выразил своё мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ветеран милиции Александр Стожилов.

Владимир Маковский. Не пущу! 1892

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Бывший начальник вытрезвителя в одном из городов Приморья поделился своими воспоминаниями о задачах подобных учреждений.

«Пить у нас в России могут далеко не все, некоторые делают это просто безбожно. Такие «умельцы» напиваются так, что ноги их уже не держат — валятся прямо на улице. Хорошо, если летом, для здоровья не опасно. Но если дело происходит зимой — жди беды. Я начинал работу в милиции в патрульно-постовой службе, и в свой первый день работы мне пришлось вытаскивать из сугроба полуживого мужчину, который не только был мертвецки пьян, но ещё и находился в крайней степени переохлаждения. Мы увезли его в вытрезвитель, где он отогрелся и отоспался. Подобных случаев просто не счесть, и эти люди даже не понимают, что, доставив их в вытрезвитель, мы спасали им жизни», — рассказал ветеран.

Однако, как считает правоохранитель в отставке, в любой работе были и минусы.

«Признаться, в милиции гнались за «результатом», когда начальство спрашивало «сколько было составлено протоколов, сколько человек было доставлено в вытрезвитель»? В результате ППС на улице буквально хватали каждого, кто хоть отдалённо напоминал пьяного человека. Все мы понимаем, что выпив на юбилее, скажем, 200 грамм, каждый сможет самостоятельно и без приключений дойти домой, но нет. Брали и таких. Из-за чего возникали, разумеется, конфликтные ситуации. Были даже такие случаи, когда выпущенные утром «пьянчужки» возвращались к вытрезвителю с охотничьим оружием в руках — такие случаи, помню, были в Арсеньеве, Владивостоке, Уссурийске — погибали или были ранены сотрудники вытрезвителей», — поделился Александр Стожилов.

Тем не менее ветеран уверен, что плюсов в существовании вытрезвителей значительно больше, чем минусов.

«Для нормальной и законной работы нужна понятная нормативная база, соответствующая действующим нормам права, не преступающая права человека и гражданина. Если такой орган и такой закон будет принят — я только порадуюсь», — добавил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, в России идёт обсуждение возрождения вытрезвителей, в Госдуме активно обсуждается возврат к старой системе.