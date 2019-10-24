Лондон, 24 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Китай готов оказать США сопротивление, которое в начальный период торговой войны никто не предвидел, заявил представитель Университетского колледжа Лондона Томас Гифт в статье для издания TheNational Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Сейчас перед президентом США Дональдом Трампом возник важный вопрос, решится ли Китай пойти на риск, несмотря на возможность получить смертельные экономические раны, чтобы победить США? С момента начала торговой войны Белый дом считал, что Китай на это не пойдёт», — заявил Гифт.

По словам эксперта, Китай готов зайти гораздо дальше, чтобы потопить США, чем первоначально предполагал Трамп.

«Для Китая торговая война связана не столько с экономикой, сколько с политикой. Ни для кого не секрет, что Китай давно мечтает о политическом соперничестве с США. Для этого необходимо изменить относительный баланс сил с США, независимо от того, приведёт ли это к подрыву экономической мощи Китая в краткосрочной перспективе. В течение многих лет Китай не решался начать эту игру, поскольку его экономика была слишком уязвимой и слишком зависимой от рынка США. Теперь многое изменилось», — отметил Гифт.

Напомним, ранее Трамп заявил, что торговые переговоры с КНР идут хорошо, выразив уверенность в том, что второй этап торговой сделки окажется легче, чем первый. В Белом доме считают, что предварительная торговая сделка с Пекином будет «финализирована» в середине ноября 2019 года.

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