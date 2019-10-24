Киев, 24 октября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко продолжает оправдываться за свое появление в эфире российского Первого канала, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

В комментарии украинским СМИ депутат заявил, что, выступая на Первом канале, он выполнял волю своих избирателей в Запорожье и те цели, которые заявляла партия «Слуга народа» на выборах — «достижение мира и диалог». Но в итоге, подчеркнул Шевченко, российская сторона его «подставила». Депутат пообещал, что больше в эфире российского телевидения он не появится.

«Они меня обманули. Я не знал, что этот эфир будет с Пушилиным (Денис Пушилин — глава ДНР). И они сильно порезали запись моего выступления», — заявил Шевченко.

Также он прокомментировал раскритикованное многими, в т.ч. коллегами по партии «Слуга народа», свое заявление в телеэфире, что в настоящий момент радикальные националисты пытаются сорвать процесс разведения войск в Донбассе.

«Да, националисты, радикалы выходят к офису президента, не позволяют установить мир. То, что я сказал, — это не предательство интересов Украины, это защита интересов моих избирателей, избирателей «СН», раз мы говорим о мире, значит это наша обязанность. Вы меня обвинили чуть ли не в предательстве — но этого нет», — отметил Шевченко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне первый заместитель главы фракции «СН» Александр Корниенко заявил, что в президентской фракции «Слуга народа» не было явного запрета на общение с теми или иными телеканалами, в том числе российскими. Вместе с тем, подчеркнул Корниенко, депутату Шевченко было «рекомендовано» не общаться с российскими телеканалами. Будет ли Шевченко наказан и каким образом — этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании фракции «Слуга народа», которое намечено на ближайший понедельник, 28 октября.