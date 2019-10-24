Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Объём портфеля заказов стран Африки на российское оружие составляет $14 млрд. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

Af.mil Ми-35

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Он также уточнил, что из этого объёма заказов на российскую оборонную продукцию $2 млрд приходятся на страны, которые находятся южнее Сахары. Шугаев отметил, что в течение последних пяти лет военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается динамично.

«На государства этого региона ежегодно приходится 30−40% оружейного экспорта России», — привёл цифры глава ФСВТС.

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По словам Шугаева, на Африканском континенте присутствует практически вся номенклатура российской техники и вооружений. Особый интерес страны Африки проявляют к вертолётной технике (Ми-17, Ми-35). Также большим спросом пользуются самолёты Су и МиГ и средства противоракетной обороны — ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2Э», ПТРК «Корнет-Э». Также отмечен интерес и к закупке танков Т-90С/МС и боевых машин пехоты БМП-3.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия выполнила свои обязательства по контракту с Анголой о поставках истребителей Су-30К.