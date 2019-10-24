Чебоксары, 24 октября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В Чувашии увеличен объём программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. На 2019 год поступления выросли на 214,4 млн рублей и достигли 18,862 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Рост финансирования программы в сравнении с началом 2019 года составил 8,4%, или 1,46 млрд рублей. По данным министерства, в результате дефицит снизился в 20 раз (до 11,2 млн рублей), составив 0,06% от расчётной стоимости программы.

По сравнению с показателями на начало 2019 года возрастает подушевой норматив финансирования медицинской помощи из республиканского бюджета на 8,5%, то есть практически на 1 тыс. рублей на каждого жителя республики и превышает 15 тыс. рублей.

По данным минздрава, на каждого жителя Чувашии в 2019 году прогнозно придётся не менее 10 посещений в поликлинику, на каждого седьмого — вызов скорой медицинской помощи и лечение в стационаре, на каждого 18-го — лечение в дневных стационарах. Кроме того, в рамках программы госгарантий паллиативную помощь в 2019 году получат более 3,7 тыс. человек, медицинскую реабилитацию — около 5 тыс. человек.

Ранее главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Ольга Краузе в интервью сообщала, что в 2018 году служба скорой помощи приняла около 345 тыс. обращений, что составляет 279,3 случаев на 1 тыс. населения. В сутки в оперативный отдел по номеру «103» со всей Чувашии поступает около 2 тыс. звонков. В 2018 году бригады скорой помощи выехали на 307 300 вызовов.

Что касается вызовов, то 28,5% звонков касаются заболеваний сердечно-сосудистой системы (наиболее распространенные — стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт), 17% — болезней органов дыхания (грипп и ОРВИ, туберкулез, ангина, астма), 11,5% обращений поступает в связи с получением травм.