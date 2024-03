Москва, 24 октября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день в экономике РФ нет денег, а соответственно нет прибыли у инвесторов, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя восторг министра экономического развития РФ Максима Орешкина, по поводу хороших позиций России в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

«Рейтинг Doing Business выбран российской бюрократией в качестве целевой задачи, — сказал Делягин. — Но это рейтинг достаточно ограниченный. Он касается удобства ведения бизнеса. Я не знаю, как насчет Голландии, но я допускаю, что мы вполне опережаем Францию, потому что французская забюрократизированность известна каждому, кто пытался там купить «симку» во время туристической поездки. И главное, что правила этой бюрократии фундаментальным образом отличаются от наших. Но бизнес идет не за удобствами. Он идет за прибылью».

Кроме того, Делягин обратил внимание на то, что рейтинг Doing Business замеряется только в столицах, и если считать его для всей РФ в целом, то результаты, полученные в Москве, будут сильно отличаться от тех, которые продемонстрируют остальные регионы. Также, экономист призвал не забывать, что рейтинг Doing Business не касается вопросов рентабельности, а между тем, сейчас в РФ развив бизнес до определенного уровня, предприниматель начинает рисковать тем, что на него обратит внимание та или иная олигархическая группировка, и всё заберет. Вдобавок, чрезвычайно жесткую финансовую политику ЦБ РФ, по словам Делягина, раньше можно было умерять возможностью внешних займов, чего последние несколько лет не происходит. Соответственно в экономике нет денег, а соответственно нет прибыли у инвесторов. Поэтому, как подытожил экономист, несмотря на хорошие позиции РФ в рейтинге Doing Business, рассчитывать на приход инвесторов пока не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Орешкина Россия опередила половину стран Европы в рейтинге Всемирного банка Doing Business и намерена и далее улучшать свои позиции. Министр заметил, что за последние три года страна поднялась в рейтинге на 12 позиций, опередив Францию и Голландию.