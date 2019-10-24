Инвестиций не будет – Делягин о надеждах Орешкина на рейтинг Doing Business
Москва, 24 октября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день в экономике РФ нет денег, а соответственно нет прибыли у инвесторов, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя восторг министра экономического развития РФ Максима Орешкина, по поводу хороших позиций России в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
Кроме того, Делягин обратил внимание на то, что рейтинг Doing Business замеряется только в столицах, и если считать его для всей РФ в целом, то результаты, полученные в Москве, будут сильно отличаться от тех, которые продемонстрируют остальные регионы. Также, экономист призвал не забывать, что рейтинг Doing Business не касается вопросов рентабельности, а между тем, сейчас в РФ развив бизнес до определенного уровня, предприниматель начинает рисковать тем, что на него обратит внимание та или иная олигархическая группировка, и всё заберет. Вдобавок, чрезвычайно жесткую финансовую политику ЦБ РФ, по словам Делягина, раньше можно было умерять возможностью внешних займов, чего последние несколько лет не происходит. Соответственно в экономике нет денег, а соответственно нет прибыли у инвесторов. Поэтому, как подытожил экономист, несмотря на хорошие позиции РФ в рейтинге Doing Business, рассчитывать на приход инвесторов пока не стоит.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Орешкина Россия опередила половину стран Европы в рейтинге Всемирного банка Doing Business и намерена и далее улучшать свои позиции. Министр заметил, что за последние три года страна поднялась в рейтинге на 12 позиций, опередив Францию и Голландию.