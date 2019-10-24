Москва, 24 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Согласно структуре выручки, которая была получена с продаж новых легковых машин на авторынке Москвы за три квартала 2019 года, больше всего жители столицы России потратились на приобретение машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Дарья Антонова ИА REGNUM На дорогах Москвы

Всего с января по сентябрь 2019 года в Москве было реализовано машин сегмента SUV на 202,3 млрд рублей.

Из этой суммы за отчётный период было продано бизнес-седанов на 28 млрд рублей, автомобилей В-класса на 25 млрд рублей, машин класса luxury на 21 млрд рублей, легковых авто D-сегмента на 20,5 млрд рублей и авто С-сегмента на 18 млрд рублей.

Меньше всего в столице покупали автомобили сегментов А и В+. На них москвичи потратили соответственно 1,1 млрд рублей и 1,8 млрд рублей.

Напомним, в первый осенний месяц 2019 года самой популярной новой легковушкой в Москве стал седан Volkswagen Polo. За месяц на московском автомобильном рынке было продано 1400 единиц Polo.

Читайте также: Названо число авто, проданных в городах-миллионниках РФ