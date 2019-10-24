Москва, 24 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. После неуверенной консолидации, во второй половине дня котировки нефти резко рванули вверх, отметив максимумы конца сентября непосредственно под отметкой 61 доллар за баррель. На утренних торгах в четверг, 24 октября, Brent слегка отступила, но сохраняет высокие позиции в ожидании свежих драйверов, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Поводом для покупок нефтяных фьючерсов послужила свежая статистика Минэнерго США. Согласно официальному отчету ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно сократились на 1,7 млн баррелей против прогноза роста на 3 млн. Инвесторы восприняли это как сигнал к тому, что в Штатах начинается сезонное снижение запасов. К тому же официальная статистика контрастирует с оценкой API, которая отразила приличный рост запасов.

Еще одним фактором, который удерживает цены на плаву, выступают ожидания относительно декабрьского саммита ОПЕК+. Участники рынка не теряют надежды на более решительные меры производителей для поддержания рынка в условиях угасания спроса из-за торговой войны, которая подрывает позиции мировой экономики.

С технической точки зрения тот факт, что Brent расположилась над уровнем 60 долларов за баррель, говорит об улучшении общей картины. Однако быки смогут выдохнуть только в случае недельного закрытия над этой отметкой, поскольку интерес к риску выглядит неустойчивым, а риск фиксации прибыли перед наступлением выходных весьма высок.

В ближайшей перспективе рынок нефти будет оценивать сегодняшние предварительные показатели деловой активности в ключевых странах. Если индикаторы продолжат указывать на спад, Brent снова направится на юг».