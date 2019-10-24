Елабуга, Татарстан, 24 октября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. В одном из сёл Елабужского района Татарии был обнаружен детский сад в состоянии «консервации», который должны были сдать ещё пару лет назад после капитального ремонта, но, вложив миллионы рублей из бюджета, так и не открыли. Здание, которое почти готово к запуску, не могут сдать в строй, а государственный контракт по нему так и не выполнен. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Детсад в селе Костенеево, жители которого вынуждены возить детей в детские сады Елабуги, планировали сдать еще в 2017 году. В него было вложено порядка 61 млн рублей, потом ещё 4,5 млн рублей выделили на устранение замечаний, возникших у надзорных органов. Общественники обратились в Счётную палату республики с просьбой оценить эффективность бюджетных трат. Результаты проверки планируют рассмотреть после утверждения на одном из заседаний коллегии ведомства.

Посетив детсад, активисты ОНФ увидели, что внутренние помещения отремонтированы, уже стоит мебель и внешне здание выглядит завершённым. Помимо этого, территория вокруг здания благоустроена. И, несмотря на это, детсад детей не принимает и официально не сдан в эксплуатацию. Местные жители возмущены.

Напомним, в ежегодном послании Рустама Минниханова Госсовету РТ, которое было оглашено 25 сентября 2019 года, прозвучали планы республики по строительству детсадов. До конца 2019 года планируется сдать восемь объектов на 2 тыс. мест. А за 2020−2021 годы планируется построить и сдать еще почти 50 зданий для дошколят.

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