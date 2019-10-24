Чебоксары, 24 октября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 24 октября, в культурно-выставочном центре «Радуга» открывается выставка «Космический мост дружбы: Индия — Чувашия», приуроченная к 90-летию со дня рождения космонавта №3 Андрияна Николаева. В экспозицию вошли как архивные фотографии, так и рисунки индийских и чувашских школьников, сообщила ИА REGNUM директор «Радуги» Нина Смирнова.

Radugaart.ru Архивные фотографии на выставке

Россию и Индию связывает многолетнее сотрудничество не только в экономике и культуре, но и большая космическая дружба. В январе 1963 года Андриян Николаев побывал в Индии в составе официальной делегации, а в ноябре того же года по приглашению индийского правительства состоялся визит в Индию космонавтов Андрияна Николаева, Валентины Николаевой-Терешковой и Валерия Быковского. Космонавты посетили крупные города, мировые достопримечательности и встретились с политическими лидерами Индии: первым премьер-министром Джавахарлалом Неру и его дочерью Индирой Ганди, вице-президентом Захиром Хусейном.

«На всем пути следования их приветствовали десятки тысяч жителей Индии. Эти встречи содействовали укреплению дружественных связей между государствами. В 1982—1984 годах генерал-майор авиации Андриян Николаев участвовал в подготовке к полету первого индийского космонавта Ракеш Шарма и его дублера Равиш Мальхотра. Джавахарлал Неру сказал о «чувашском соколе»: «Вы — дыхание нового мира». Этот новый мир и его будущее можно увидеть на выставке рисунков индийских и чувашских школьников, посвященной 90-летию со дня рождения Андрияна Николаева», — говорят в «Радуге».

На выставке представлены работы победителей и участников международного конкурса «Загадочный космос». Они выполнены акварелью, гуашью, чернилами, использована техника пластилинографии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году в «Радуге» открылся российско-индийский культурный центр.