Ровно, Украина, 24 октября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В Ровенской области автобус рейса «Киев — Варшава» врезался в грузовик, сообщили 24 октября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Один из водителей автобуса, который находился в правой части кабины, погиб на месте. Травмы получили три пассажира. Их госпитализировали в местную больницу.

Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 детей. Во время аварии дети не пострадали.

Последствия аварии ликвидировали девять сотрудников ГСЧС и три единицы техники. Полиция устанавливает причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области столкнулись автомобили ВАЗ и Audi. В результате погибли водитель и пассажир ВАЗа, а также водитель Audi.

Читайте также: В Винницкой области Украины жертвами ДТП стали три человека