Белгород, 24 октября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Бывшего старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. Сотрудник полиции не зарегистрировал сообщение о преступлении и вымогал 1,3 млн рублей у представителя коммерческой фирмы. Служба собственной безопасности задержала полицейского при передаче денег, а суд решил заключить его под стражу на время расследования дела, сообщили корреспонденту в региональном Следственном комитете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемый получил от руководителей коммерческой структуры сообщение о совершении в отношении этой фирмы преступления. Полицейский принял заявление, но не зарегистрировал его, упустил время для проведения должных оперативно-розыскных мероприятий. В сентябре 2019 года подозреваемый через посредника пытался получить от одного из руководителей этой же организации взятку в сумме 1,3 млн рублей за непроведение проверки на предприятии. При передаче денег его задержали сотрудники региональных УФСБ и УМВД.

Полицейского уволили со службы, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.