Вашингтон, 24 октября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Председатель исполнительного комитета курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед заявила о применении войсками Турции боеприпасов с фосфором во время военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Она сообщила об этом 24 октября во время своего выступления в конгрессе США.

(сс) Kurdishstruggle Курды

«Они (турецкие войска. — прим. ред.) использовали химический газ фосфор против мирных жителей», — заявила Ахмед.

Также она подчеркнула, что курды не могут провести расследование данного факта, так как у них нет соответствующих возможностей для этого.

Кроме этого, курдский лидер показала фотографию, на которой был запечатлён 13-летний мальчик с, предположительно, химическими ожогами, которые он получил, по словам Ахмед, во время бомбардировки города Рас-эль-Айн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после возвращения из Сочи, где он проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил, что войска Турции борются с террористами, а не с этносами.