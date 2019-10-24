Кемерово, 24 октября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Новым начальником департамента информационных технологий Кузбасса назначен Максим Садиков, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Администрация Кузбасса Максим Садиков

Сорокалетний Максим Садиков окончил Кемеровский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии». Прошёл повышение квалификации, имеет европейский диплом маркетолога класса А.

С 2002 года он 15 лет работал в «Ростелекоме», с августа 2015 года замещал должность замдиректора кузбасского филиала. В начале 2018 стал директором по ключевым клиентам АО «ИскраУралТЕЛ».

Его общий трудовой стаж составляет почти 17 лет.

Отметим, что до этого и. о. начальника департамента была Ксения Каплина. Сейчас она является заместителем Садикова.