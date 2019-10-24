Москва, 24 октября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Госдуме объяснили уклонение главы Минэкономразвития Максима Орешкина от решения задач, поставленных президентом РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«В мае 2018 года президент Владимир Путин обозначил главную задачу правительства — победить бедность в России. Разве эта задача выполнена? Отнюдь. Но либерал-бюрократы придумывают себе совсем другие задачи, чтобы объяснить консервацию и рост бедности», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МЭР Максим Орешкин прокомментировал результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране) и назвал главной задачей правительства РФ обеспечение предсказуемости и стабильности государственного регулирования экономики.