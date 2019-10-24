Ярославль, 24 октября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Строительство торгово-развлекательного центра на площади Волкова в Ярославле невозможно. Об этом написал в ответ на обращение жителя города заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Площадь Волкова в Ярославле

Планы строительства на месте снесенной в советское время гостиницы Кокуева разрабатывались в 2000-х годах, но не были реализованы. В октябре 2019 года в ярославских средствах массовой информации появилась информация о возможном возврате к проекту. Это вызвало обеспокоенность общественности. Наталья Землянская обратилась к депутату Госдумы России Валентине Терешковой, но ответ дал заместитель губернатора Андрей Шабалин.

Замгубернатора пишет, что по указанной территории нет документов планировки и межевания, что делает невозможным проектирование и строительство. Кроме того, площадь входит в состав достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля».

«Реализация данного проекта на сегодняшний день невозможна, так как на данной территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», действует режим № 20, в соответствии с которым запрещается строительство капитальных объектов любого вида (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2014 № 2182 «Об утверждении характера использования, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля»)», — говорится в ответе за подписью заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина.

Шабалин отмечает, что проект многофункционального культурно-развлекательного и торгового комплекса на площади Волкова с инженерными коммуникациями получил положительное заключение Российского национального комитета всемирного культурного и природного наследия. Такое разрешение было получено, так как центр Ярославля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако это произошло еще до утверждения режима охраны достопримечательного места. На нормы российского законодательства рекомендации ЮНЕСКО никак не влияют.