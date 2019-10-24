Застройка площади Волкова в Ярославле невозможна — замгубернатора
Ярославль, 24 октября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Строительство торгово-развлекательного центра на площади Волкова в Ярославле невозможно. Об этом написал в ответ на обращение жителя города заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Планы строительства на месте снесенной в советское время гостиницы Кокуева разрабатывались в 2000-х годах, но не были реализованы. В октябре 2019 года в ярославских средствах массовой информации появилась информация о возможном возврате к проекту. Это вызвало обеспокоенность общественности. Наталья Землянская обратилась к депутату Госдумы России Валентине Терешковой, но ответ дал заместитель губернатора Андрей Шабалин.
Замгубернатора пишет, что по указанной территории нет документов планировки и межевания, что делает невозможным проектирование и строительство. Кроме того, площадь входит в состав достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля».
Шабалин отмечает, что проект многофункционального культурно-развлекательного и торгового комплекса на площади Волкова с инженерными коммуникациями получил положительное заключение Российского национального комитета всемирного культурного и природного наследия. Такое разрешение было получено, так как центр Ярославля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Однако это произошло еще до утверждения режима охраны достопримечательного места. На нормы российского законодательства рекомендации ЮНЕСКО никак не влияют.