Добрянка, Пермский край, 24 октября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. На территории Пермского края поселка Полазна Добрянского городского округа утром 24 октября произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

ЧП случилось в 10:30 местного времени (08:30 мск) в двухэтажном жилом доме. Эвакуированы десять человек. По оперативным данным, в результате ЧП пострадали двое взрослых.

В пермском МЧС отметили, что за взрывом газа горения не последовало. На место происшествия выехали все специальные службы экстренного реагирования.