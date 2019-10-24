Найроби, 24 октября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В Кении открыли первый в стране банк грудного молока для тех младенцев, чьи матери не могут самостоятельно прокормить их. Об этом передает информационное агентство Reuters.

(сс) Jacob Bøtter Мама с ребенком

Как сообщают журналисты, богатое антителами грудное молоко помогает недоношенным и больным детям быстрее восстанавливаться. Хотя младенцы получают наибольшую пользу от молока их собственных матерей, молоко от женщин-доноров является хорошей альтернативой при условии, что оно безопасно собрано и пастеризовано, заявляют в Американской академии педиатрии.

Банк был создан при поддержке министерства здравоохранения Кении и Африканского научно-исследовательского центра народонаселения и здравоохранения в родильном доме Пумвани в Найроби. Проект является пилотным, и его главная цель — оценка необходимости создания подобных банков в других районах страны, сказала Элизабет Кимани-Мурадж из Африканского научно-исследовательского центра народонаселения и здравоохранения.

Банки грудного молока уже существуют в ЮАР, Мозамбике и Кабо-Верде, однако многие жители Кении никогда не слышали о подобной инициативе, сообщают журналисты.