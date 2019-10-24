Питтсбург, США, 24 октября, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Питтсбурге на конференции, посвященной добыче сланцевых энергоносителей, заявил о строительстве пограничной стены в штате Колорадо, который не имеет границы США с Мексикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы строим стену на границе Нью-Мексико. Мы строим стену в Колорадо. Мы строим красивую, большую стену, которая действительно эффективна», — сказал на выступлении Трамп.

Американский штат Колорадо расположен севернее Нью-Мексико. Ранее власти США не сообщали о строительстве в этом штате каких-либо пограничных стен. Вместе с тем участок стены строится вдоль реки Колорадо на территории штата Аризона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп хочет возвести на границе США и Мексики гигантскую стену, чтобы пресечь поток контрабанды и нелегальных мигрантов из Мексики. При этом на границе Соединенных Штатов и Мексики уже есть различные ограждения, но эффективность у них низкая — поток контрабанды и мигрантов не иссякает.

Внутриполитические противники американского лидера активно критикуют его за постройку стены, так как считают, что никакого эффекта она не даст и это будет пустая трата денег.

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