Брюссель, 24 октября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Министры обороны стран-членов Североатлантического альянса планируют сегодня, 24 октября, обсудить в Брюсселе военную операцию Турции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, на встрече министры также обсудят идею главы минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии. Также участники обсудят защиту телекоммуникаций в мирное и военное время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии заявила, что Североатлантический альянс должен создать свою зону безопасности на северо-востоке Сирии у границы с Турцией. По её словам, такая зона должна контролироваться международными силами при участии России и Турции.

Напомним, 22 октября в Сочи президенты России и Турции выработали меморандум по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, который фактически остановил турецкую военную операцию «Источник мира», проводившуюся с 9 октября против РПК и отрядов сирийских курдов.

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