Иркутск, 24 октября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В обсуждении размера зарплат иркутских врачей принял участие губернатор области Сергей Левченко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, он заявил, что заработная плата медикам в Приангарье выплачивается в соответствии с указами президента.

Шапаев Федор Васильевич.Сельский врач. 1964

По его словам, регион был в первой тройке субъектов СФО, выполнивших майские указы ещё в 2017 году, а зарплаты бюджетников за последние четыре года увеличилась в полтора раза.

«Уровень заработной платы у молодого специалиста и у доктора высокой квалификации, освоившего высокие технологии, разный. Поэтому заявленная средняя зарплата в 77 тысяч рублей не может относиться ко всем», — отметил Сергей Левченко.

Напомним, ранее директор научно-практического центра «Госучёт» Роман Ерженин заявил о том, что половина иркутских врачей в 2018 году не получала положенные по указу президента 200% от средней зарплаты в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти области опровергли эту информацию, однако региональные парламентарии признали снижение реальных доходов бюджетников. Выяснилось, что недофинансирование зарплаты бюджетников составляет почти 2 млрд рублей, а целевые показатели достигаются за счёт перегрузок работников.

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