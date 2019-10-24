В Новокузнецке двух чиновников подозревают в получении взятки
Новокузнецк, Кемеровская область, 24 октября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Кузбассе в отношении двух работников одного из муниципальных бюджетных учреждений Новокузнецка возбуждено уголовное дело — по факту получения взятки, сообщает СУ СКР по региону.
Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, должностные лица предложили руководителю подрядной организации, которая осуществляла ремонт дворовых территорий, за взятку подписать акты о выполнении работ якобы в полном объёме. Руководитель передал им около 23 тыс. рублей.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.