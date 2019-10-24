Новокузнецк, Кемеровская область, 24 октября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Кузбассе в отношении двух работников одного из муниципальных бюджетных учреждений Новокузнецка возбуждено уголовное дело — по факту получения взятки, сообщает СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, должностные лица предложили руководителю подрядной организации, которая осуществляла ремонт дворовых территорий, за взятку подписать акты о выполнении работ якобы в полном объёме. Руководитель передал им около 23 тыс. рублей.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.