Париж, 24 октября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон представил свои планы по «включению Реюньона», заморской территории страны, в региональную зону Индо-Тихоокеанского региона, сосредоточив внимание на развитии физической и цифровой инфраструктуры, защите биоразнообразия или строительстве рыбной отрасли, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

«Индо-Тихоокеанский регион — это пространство, которое сегодня представляет 22% мирового богатства, а вскоре 25%. Это область, которая находится в центре всех международных торговых потоков», — заявил глава государства в Сен-Дени по случаю запуска экономического форума с участием пятидесяти крупных французских и иностранных инвесторов, для повышения привлекательности острова.

«Франция является Индо-Тихоокеанским морским и островным государством, вторая морская держава мира», — напомнил Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, план включает в себя действия французских вооруженных сил из южной части Индийского океана, развернутых в Реюньоне и Майотте, совместно с региональными партнерами для борьбы с пиратством и нелегальной миграцией.

Глава государства также высказался за «развитие реальных аграрных секторов», «укрепление туризма и культуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил французский остров Майотта и необитаемые острова Эпарсе в Индийском океане.

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