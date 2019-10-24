Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Россия и Нигер подписали соглашение о поставке в западноафриканскую страну 12 ударных вертолетов Ми-35. Об этом передает агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолия Пунчука в среду, 23 октября.

Mil.ru Вертолеты Ми-35

Контракт был подписан в рамках экономического форума Россия — Африка, передает агентство.