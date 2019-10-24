Красноярск, 24 октября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. С 24 октября в большей части районов Красноярского края ожидается снежная ветреная погода, вызванная мощным циклоном, сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В южных районах Красноярского края ожидается мокрый снегопад. Температура воздуха к 26 октября понизится на 4−6 °C и составит днем 0…+5 °C (в горах до — 5 °C), ночью 0…-5 °C (в горах до — 10 °C).

На севере Красноярского края температура воздуха в Таймырском районе будет держаться в интервале −2…−7 °C, в Туруханском районе днем будет прогреваться до 0…+5 °C, а ночью опускаться до 0…-5 °C.

Ветер будет достигать 15−20 м/с в Туруханском районе и 25 м/с в Таймырском.

Обильный мокрый снег и метель могут вызвать гололедицу на дорогах, обрыв линий электропередачи, обрушение деревьев.

Подобная погода с похолоданием до −5…−10 °C, сильным порывистым ветром и мокрым снегом ожидается и в соседней Хакасии.