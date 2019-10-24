Красноярск, 24 октября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. На телефон горячей линии ГУ МЧС по Красноярскому краю, открытой в связи с прорывом дамбы в Курагинском районе, за пять суток поступил 741 звонок.

75.mchs.gov.ru Горячая линия МЧС России

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, на звонки круглосуточно готовы отвечать психологи МЧС. Также они оказывают психологическую поддержку семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало каскад дамб на территории золотодобывающего рудника. В результате чрезвычайного происшествия пострадали более 40 человек, погибли 17 человек. В списке пропавших без вести — три человека. Поиски продолжаются.