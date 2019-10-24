Пермь, 24 октября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В городе Лысьва Пермского края объект пожарной части, который долгое время остается недостроенным, отдадут полицейскому ведомству. Об этом во время прямого эфира с жителями региона в Instagram заявил губернатор Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Zampolit.com Максим Решетников

Глава региона отметил, что пожарную часть возьмет на баланс Пермский край и завершит строительство объекта. Затем уже готовый объект передадут региональному отделению ГУ МВД.

Добавим, 23 октября губернатор Прикамья в восьмой раз провел прямой эфир в Instagram. Эфир посмотрело около 5 тыс. человек, единовременно — около 1 тыс. Глава региона дал ответы примерно на 55 вопросов жителей. Население поднимало темы отопительного сезона, содержания домов, ремонта дорог и жаловалось на качество оказания медицинских услуг.