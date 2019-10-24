Шицзячжуан, Китай, 24 октября, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в жилом здании города Ханьдань провинции Хэбэй на севере Китая утром 24 октября, сообщает газета Yanzhao Evening News.

geralt Взрыв

Причины взрыва и общее число пострадавших остаются пока неизвестными. Согласно последним данным, мощный взрыв прогремел около 8:00 по местному времени в здании номер 14 в жилом массиве Ладэфансы. В результате во всем здании повыбивало стекла. Черный дым окутал пятый этаж здания, сообщил житель соседнего здания. На место выехали спасатели и пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября пять человек погибли в результате обрушения здания банка в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.