Новосибирск, 24 октября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Новосибирской области обратилось к ответственным за безопасность населения региона с требованием уже сейчас принять меры по защите новосибирцев от зимних угроз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В целях профилактики гибели граждан, в первую очередь несовершеннолетних, необходимо уже сейчас обеспечить принятие профильными органами исполнительной власти Новосибирской области исчерпывающих мер, направленных на защиту населения от воздействия угрожающих факторов зимнего периода», — уточнили в ведомстве.

Также следственное управление просит и самих граждан быть более осмотрительными и осторожными.

В качестве угроз названы опасность причинения тяжкого вреда здоровью гражданам, в том числе несовершеннолетним, и их гибели при занятии зимними видами спорта и играми, неконтролируемом падении снега и наледи с выступающих частей зданий, травмировании во время гололеда, использовании неисправных нагревательных приборов и вследствие других нарушений правил пожарной безопасности при отоплении помещений.