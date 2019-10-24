Сегодня, 24 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России. Специализированные учреждения планируется создавать на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Правила организации деятельности таких специализированных учреждений будут утверждаться правительством РФ. Организация и мероприятия становятся полномочием региона. Медвытрезвители уже существуют в ряде регионов страны — называются 7 субъектов, в том числе Татария, Томская и Челябинская области. Что такое вытрезвитель нового типа и как будет проходить законопроект в Госдуме — в трансляции ИА REGNUM

Из к/ф «А поутру они проснулись». Реж. Сергей Никоненко. 2003 Вытрезвитель

07:52 Ранее вытрезвители содержали при отделах милиции, но в 2010 году, по указу президента РФ Дмитрия Медведева, такую функцию органов внутренних дел сочли несвойственной и избыточной. И в 2011 году вытрезвители при МВД закрылись.

07:57 Вытрезвители не были придуманы при советской власти — у них более долгая история. Первые вытрезвители появились в нашей стране еще до революции. Историки утверждают, что тому способствовала тогдашняя статистика, когда вполне благопристойный гражданин так напивался, что не мог добраться домой. Бывало, что по утрам городовые находили приличных господ обмороженными, а то и замерзшими насмерть.

07:58 В последний раз вопрос о создании вытрезвителей в Новосибирской области поднимался 12 марта 2019 года на заседании комиссии Законодательного собрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Депутаты выразили обеспокоенность отсутствием в регионе медицинских вытрезвителей. Комиссия приняла решение обратиться к губернатору Новосибирской области с просьбой рассмотреть возможность возрождения в регионе медицинских вытрезвителей.

07:59 Первый открывшийся вытрезвитель имел имя собственное, и было это в Туле. Как тогда писали газеты, чтобы прекратить вымирание тульских оружейников, в городе открылся «Приют для опьяневших». В нем работали врачи, а на содержание приюта деньги выделяла казна государства. Открылись такие приюты и в столицах — Москве и Питере. Туда принимали тех, кто еле стоял на ногах. Причем невменяемых постояльцев привозили протрезвляться специально для таких вещей нанятый кучер или полиция. Самым популярным способом лечения был рассол. А условия царских вытрезвителей были похожи на санаторий: пациентов кормили, лечили и давали выспаться, а утром отправляли восвояси, напоминает «Российская газета». Идея с вытрезвителями стала такой популярной, что по стране прошел вал открытия таких заведений. В отчетах полиции подчеркивалось, что смертность среди пьяных после их появления стала быстро снижаться.

08:00 Закрылись двери вытрезвителей в 1917 году. Потом новая власть все же пришла к мысли, что вытрезвители надо возвращать. Первые советские заведения открылись в 1931 году. Правда, они сильно изменились. Во-первых, нетрезвыми занималась милиция, а во-вторых, протрезветь уже было недешевое удовольствие. Ночь на жесткой койке в «общем зале» стоила в среднем 20−35 рублей за сутки. При средней по стране зарплате в 50−60 рублей — много. Не платить было невозможно. Взыскивали аккуратно через суд, должники получали исполнительный лист на работе, плюс сообщение от милиции. А это гарантировало лишение премии. Можно было договориться с милицией в вытрезвителе, но это было недешево. В 80-е годы правительство попыталось урегулировать работу вытрезвителей. Туда стали отправлять лишь тех, кто пьяным поведением «оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность». И молодежь, чей адрес узнать не получалось. Закончилась история вытрезвителей в 2011 году. Их в очередной раз закрыли. («Российская газета»)

08:01 По данным авторов нового законопроекта — членов Совфеда и депутатов Госдумы — по причине алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан, в основном в трудоспособном возрасте, в том числе от переохлаждения на улице 8−10 тыс. человек.

08:01 По информации МВД России, в рамках проводимой профилактической работы наружными нарядами полиции за 2018 год выявлено более 1 млн лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе 180 тыс. лиц, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

08:01 Вытрезвитель [cheladmin.ru]

08:02 Авторы увязывают тенденцию с ростом преступлений. Эти обстоятельства влияют на общую тенденцию к росту преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения. В частности, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 2011 года по 2018 год возросло на 34,9% (в 2017 году — 352 062, в 2018 году — 326 269, что составляет 36,4% и 35% соответственно от общего числа лиц, совершивших преступления), отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

08:03 Механизм определения состояния лица, находящегося в состоянии опьянения, на этапе решения вопроса его направления в специализированное учреждение должен предусматривать обязательный осмотр его медицинским работником, указали парламентарии. Цель — исключить заболевание (состояние), при наличии которого лицо должно быть направлено в больницу для оказания медицинской помощи, а также осмотр медицинским работником на этапе поступления лица в вытрезвитель на предмет фиксации в регистрационных документах отсутствия (наличия) у него возможных поверхностных повреждений (например, синяки, ссадины), требующих медицинского вмешательства и в ходе наблюдения за ним в период вытрезвления. Медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя. Читайте также: Госдума обсудит создание вытрезвителей: за счет регионов

08:03 Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечают авторы. Вместе с тем один из авторов инициативы, член Совфеда Валерий Рязанский, сообщил, что на создание медвытрезвителей потребуется около 1 млрд рублей в год.

08:10 С 1 января 2018 года в 11 населённых пунктах Татарии заработали по новой схеме вытрезвители. Так, спецучреждения работают в Казани и Набережных Челнах. Средства на их содержание местным бюджетам выделяют в виде субвенций из казны региона. Тех же поклонников Бахуса, которые нуждаются в медпомощи, отправляют в больницы.

08:16 Пребывание в вытрезвителях Татарии в 2018 году обходилось бюджету из расчета 559 рублей за койко-день, в 2019 году — 568 рублей, а на 2020 год стоимость должна составить 578 рублей. По данным из открытых источников, в республике подобных койко-мест создано 150.

08:16 В Омской области на сегодняшний день, по информации регионального минздрава, вытрезвителей нет. Хотя вопрос о необходимости их возрождения поднимался ещё в 2015 году. Тогда с просьбой вернуть систему вытрезвителей в Омск к региональным властям обратился Юрий Томчак — на тот момент начальник областного УМВД. Свою просьбу он объяснил тем, что появление вытрезвителей позволит существенно повысить уровень правопорядка на улицах.

08:18 Бывший министр здравоохранения Татарии, депутат Госдумы от региона Айрат Фаррахов («Единая Россия») в марте 2019 года в комментариях «Татар-информ» отметил, что в республике действуют девять вытрезвителей. [[[quote-0]]]

08:23 Сегодня, 24 октября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России, сообщает ИА REGNUM. Специализированные учреждения будут создавать на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Читайте также: Госдума обсудит создание вытрезвителей: за счет регионов

08:30 Пьяницы на улице

08:32 Открытие вытрезвителей планировалась в регионах проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Напомним, матчи проходили в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

08:34 На период проведения Универсиады — 2019 в Красноярске открыли вытрезвитель на базе центра социальной адаптации, в котором одновременно могли находиться до 26 человек. Работал процедурный кабинет и лаборатория. При этом в полиции Красноярского края убеждены, что такое учреждение должно работать в столице региона на постоянной основе. Об этом: В Красноярске к Универсиаде-2019 открывается вытрезвитель

08:48 Законопроект о вытрезвителях в повестке заседания Госдумы значится пунктом 33. Вполне возможно, что парламентарии «не успеют» его обсудить. Пленарное заседание начнется в 12:00 и завершится в 16:00, без перерыва. Всего в повестке 62 вопроса.

09:00 В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту о вытрезвителях его принятие не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Однако, указывает Счетная палата, наделение субъектов РФ этими полномочиями «потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию новых видов расходных обязательств, что повлечет дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами субъектов Российской Федерации».

09:02 Правительство РФ поддерживает необходимость правового регулирования вопросов, связанных с организацией специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. Это следует из отзыва правительства за подписью вице-премьера Константина Чуйченко на законопроект.

09:03 По мнению правительства, законопроект нуждается в доработке. Так, требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет оказываться в специализированных учреждениях.

09:05 Как и Счетная палата, правительство обратило внимание на то, что авторы не определили источники финансирования новых полномочий. «Поскольку предусмотренное законопроектом закрепление за органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления новых полномочий может потребовать дополнительных расходов соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно статье 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроект должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», — отмечается в заключении правительства.

09:09 Создание специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не требующих оказания им медицинской помощи, является чрезвычайно актуальным, считают в комитете Госдумы по охране здоровья. «Оставшись в состоянии опьянения на улице, указанные лица нередко погибают от переохлаждения, механической асфиксии, получают обморожения и становятся инвалидами, нередко являются объектами преступных посягательств или сами совершают преступные деяния», — следует из заключения комитета Госдумы по охране здоровья на законопроект.

09:10 Комитет Госдумы по охране здоровья 16 октября рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о вытрезвителях. Читайте также: Комитет Госдумы поддержал законопроект о вытрезвителях

09:13 Государственная дума РФ

09:13 Из истории вопроса. Указом президента РФ от 18 февраля 2010 г. № 208 «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерацию» функция правоохранительных органов по организации работы медицинских вытрезвителей была признана несвойственной и избыточной, была установлена обязанность передачи данных учреждений в ведение органов управления здравоохранением (подпункт «б» пункта 1). Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» до 1 января 2012 года полиция продолжала выполнять обязанности по организации работы медицинских вытрезвителей. По истечению указанного срока сеть медицинских вытрезвителей в стране была полностью ликвидирована. Для реализации отдельных положений федерального закона о полиции приказом МВД России от 23 декабря 2011 г. № 1298 утверждена согласованная с Минздравсоцразвития России Инструкция о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации. Согласно этой инструкции сотрудники полиции при обнаружении лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, при необходимости оказывают им первую помощь, организуют незамедлительный вызов на место выездной бригады скорой медицинской помощи (пункт 5). Если выездная бригада скорой медицинской помощи по каким-либо причинам прибыть не может, сотрудники полиции доставляют лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в медицинские организации на служебном автотранспорте (пункт 6). При отсутствии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях лица, находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения, совершившие правонарушения, доставляются сотрудниками полиции в дежурные части территориальных органов МВД России (пункт 7).

09:14 В 2010 году при Томском областном наркологическом диспансере в специально выделенном отдельно стоящем помещении был организован вытрезвитель, который функционирует на бюджетные средства областного здравоохранения. Опыт Томска рассматривался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений (протокол № 4 от 28 декабря 2011 г., раздел 1). Комиссия признала «конструктивным подход к организации медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, применяемый в Томской области, что представляется особенно актуальным с учетом ликвидации в системе МВД России медицинских вытрезвителей», а опыт Томска в целом положительным.

09:16 Имеются примеры создания вытрезвителей в непосредственном подчинении органов местного самоуправления (Башкирия, Мордовия, Татария, Тува и в некоторых других регионах). Опыт Башкирии по организации Центра социального обслуживания для вытрезвления лиц, находящихся в состоянии опьянения и не нуждающихся в оказании медицинской помощи (Постановление главы Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 4 августа 2010 г. № 4512 «О создании муниципального учреждения «Социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения» городского округа город Уфа Республики Башкортостан»), также как и опыт Томска, рассматривался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений (протокол № 1 от 12 февраля 2013 г.).

09:17 В настоящее время на законодательном уровне как у органов государственной власти субъектов РФ, так и у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по организации деятельности специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, отмечает комитет Госдумы по федеративному устройству. Анализ регионального и муниципального правового регулирования позволяет депутатам сделать вывод о том, что нормотворчество в рассматриваемой сфере правоотношений носит в большей степени бессистемный характер, ввиду отсутствия единых подходов на федеральном уровне.

09:18 Якутия активно борется с алкоголизмом. В республике уже 188 населённых пунктов полностью запретили на своей территории продажу алкоголя. Читайте также: Около 200 поселений Якутии отказались от розничной торговли алкоголем

09:20 Одновременно с законопроектом о создании вытрезвителей Госдума обсудит поправки в закон «О полиции». Положениями инициативы предусматривается возможность доставлять сотрудниками полиции лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, также и в специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам.

09:23 На законопроект поступил 81 отзыв (62 положительных и 19 отрицательных) из 56 субъектов РФ. При этом мнения законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти регионов совпали в 22 случаях. Таким образом, «за» принятие законопроекта высказались 20 субъектов РФ и 2 субъекта РФ высказались «против», подсчитали в комитете Госдумы по федеративному устройству.

09:25 Полиция России [мвд.рф]

09:26 В Воронеже аналог вытрезвителя открылся в 2014 году, спустя 11 лет после закрытия оставшихся шести вытрезвителей «советского» образца. На базе больницы скорой помощи созданы две спецпалаты «для временного пребывания лиц, находящихся в состоянии опьянения».

09:28 Вопрос создания медвытрезвителя в Якутске злободневный, но у мэрии города нет возможности профинансировать его открытие. Об этом заявила глава столицы Якутии Сардана Авксентьева, комментируя высказанное на координационном совете по предпринимательству предложение создать в городе самоокупающийся медвытрезвитель. Читайте также: Общественники предлагают открыть в Якутске самоокупающийся медвытрезвитель

09:32 В Ивановской области возрождать вытрезвители начали одними из первых в стране — аналог был открыт на базе наркологического отделения № 2 Ивановского областного наркодиспансера в 2014 году, также был открыт вытрезвитель в Кинешме, а в марте 2019 года заработал вытрезвитель в Шуе, на базе Шуйского филиала областной клинической психиатрической больницы «Богородское».

10:00 В Челябинске вытрезвитель воссоздали в 2017 году. Он подведомственен муниципальному бюджетному учреждению «Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения». Об этом: В Челябинске вновь открывают вытрезвитель

10:11 Медвытрезвитель «Уют» в Саранске открылся после семилетнего перерыва 28 мая 2018 года, в преддверии чемпионата мира по футболу. Летом 2019 года были подведены первые итоги работы социального учреждения. По словам Тултаева, по состоянию на 1 июня медвытрезвитель принял 410 мужчин и 25 женщин. Мэр отмечал, что центр социальной реабилитации недозагружен. Читайте также: Саранский вытрезвитель работает как хостел

10:22 Клиент вытрезвителя [Цитата из видео на ntv.ru]

10:23 За несколько месяцев до Чемпионата мира по футболу, в ноябре 2017 года, в Санкт-Петербурге планировали создать единый городской вытрезвитель для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо «создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдём», говорил тогдашний губернатор Георгий Полтавченко. Одновременно предполагалось создание при травмпунктах мест для освидетельствования состояния алкогольного опьянения в каждом районе Петербурга. Однако все эти планы не были реализованы ни перед ЧМ, ни после него.

10:27 Возрождения системы вытрезвителей в России с принятие законопроекта на федеральном уровне не будет носить массового характера, если учреждения планируют создавать на условиях государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»). Читайте также: «Массового возрождения вытрезвителей не будет» — депутат Оренбуржья

10:28 В российские регионы нужно вернуть вытрезвители, заявил омский политолог Андрей Рудаков, комментируя обсуждение в Госдуме законопроекта о возрождении системы вытрезвителей в России. Однако в этом вопросе интересен следующий аспект: предполагается, что специализированные учреждения будут создавать на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. «Если государство рассчитывает на частные инвестиции, значит проект предполагает прибыль. Если проект доходный, почему государство не инвестирует само, и само не получит всю прибыль? Есть большая вероятность того, что кто-то посчитал экономически выгодной работу по созданию вытрезвителей, и мы увидим крупного игрока или монополиста в этой сфере», — резюмировал политолог. Читайте также: А кто получит прибыль? О возрождении вытрезвителей в России

10:30 Просто возродить вытрезвители не достаточно, считает руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. [[[quote-1]]]

Подробности в материале: Эксперт: РФ нужны не вытрезвители, а полноценные реабилитационные центры