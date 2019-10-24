Пекин, 24 октября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. На конец июня текущего года в Китае насчитывалось почти 38 тыс. туристических агентств, сообщили в министерстве культуры и туризма КНР, передает 23 октября агентство Синьхуа.

Китайские туристы

Пять регионов уровня провинции, а именно Пекин, Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун, каждый имели более 2500 туристических агентств. При этом провинция Гуандун на юге Китая заняла первое место по их количеству — 3108 на регион.

За первые шесть месяцев 2019 года китайские турагентства обеспечили 8,56 млн входящих туристических поездок. Южная Корея, США и Япония вошли в список десяти рынков-доноров туристов. За тот же период 30 млн выездных туристических поездов было совершено через турагентства Китая. Таиланд стал самым популярным местом.