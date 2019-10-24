Чита, 24 октября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Почти 30 миллионов рублей получил Забайкальский край на то, чтобы в рамках регионального проекта «Старшее поколение», который является частью нацпроекта «Демография», обучить до конца 2019 года порядка 900 людей предпенсионного возраста различным специальностям, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Цитата из х∕ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Вечерняя школа

«Направления переподготовки и профессионального обучения различные: это социальная сфера, здравоохранение, образование, культура, сфера жилищно-коммунального хозяйства, строительство и другие», — пояснили чиновники.

К примеру, Маргарита Ерёмина (ей 54 года) получает профессию специалиста по составлению и проверке сметной документации. Она говорит, что давно мечтала пройти компьютерные курсы и обучиться профессии делопроизводителя.

«Для меня важно, что во время учебы я получаю стипендию, планирую выйти на работу по специальности», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, вот уже год, как Забайкальский край входит в состав Дальневосточного федерального округа, и в течение всего этого времени новое руководство регионом проводит новую экономическую политику, направленную на максимальное привлечение федеральных средств в рамках национальных проектов. Эта работа уже принесла краю несколько дополнительных миллиардов.