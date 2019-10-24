Пекин, 24 октября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Китайские суды рассмотрели 194 тыс. дел о коррупции в первом слушании, по которым проходило 207 тыс. человек с начала 2014 по июнь 2019 года, сообщил президент Верховного народного суда КНР Чжоу Цян.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Среди ответчиков числится 140 бывших чиновников центрального административного уровня, отметил Чжоу, выступая с докладом об уголовных делах на проходящей в данный момент сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Всего 14 тыс. человек были осуждены за предложение взяток за аналогичный период, говорится в докладе. Кроме того, были активизированы усилия по борьбе с коррупцией в сфере борьбы с нищетой, которую ведет правительство Китая уже не первый год и выделает на это огромные средства.