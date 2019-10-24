Екатеринбург, 24 октября, 2019, 06:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге могут снести здание аэропорта «Уктус». Эксперты не посчитали уктусский аэровокзал памятником архитектуры, пишет портал E1.ru.

Скриншот vk.com / Район Уктус Здание аэропорта «Уктус»

Здание находится в Ботаническом районе по адресу улица Белинского, 246. Аэропорт «Уктус» принял первый самолёт в 1923 году, а на постоянной основе функционировал с начала 1930-х. В 1970-х он был перенесён под Арамиль, но само здание осталось. В нём размещались административные здания. Теперь ему грозит снос.

На месте аэропорта и других построек предстоит возвести новый автовокзал. Общественники требовали признать его объектом культурного наследия. Но большинство экспертов отказались это сделать.

Добавим, планы построить на Ботанике новый автовокзал вынашиваются уже много лет. Возможно, строительство начнётся в ближайшее время. В мае 2019 года археологи разрешили вести на выделенном участке работы.